Polémica en el ascenso: Le cobraron un penal fantasma en la última jugada y se salvó de la zona de descenso

Güemes de Santiago del Estero protagonizo una enorme polémica tras empatar contra Alvarado en la última jugada del partido mediante un penal fantasma. El equipo de Mar del Plata con la victoria salía de la zona de descenso metiendo automáticamente a Güemes en esta, pero con el empate, los de Santiago aún se quedarían en la B y los de azul perderían la catoegoría.

🇦🇷🚨 PENAL FANTASMA EN LA PRIMERA NACIONAL PARA OTRO EQUIPO DE TOVIGGINO



⚽️ Güemes de Santiago del Estero recibió un insólito penal que le permitió evitar caer en zona de descenso.



❌ El arbitraje corrupto de la AFA ayudando una vez más a los amigotes de Chiqui Tapia. pic.twitter.com/KeG9J44ECB — Derechazo (@derechazoar) August 10, 2025

¿Porqué levantó tanta polémica?

En la Primera B Nacional actualmente se esta disputando la fecha 26 y quedan ocho jornadas para el final. Ambos equipos están en la lucha por mantener la categoría y con 24 puntos en juego, cinco son los equipos que pelean por salir de los últimos dos puestos.

14° - All Boys - 27 pts.

15° - GÜEMES SDE - 27 pts.

16° - Ferrocarril Oeste - 27 pts.

17° - ALVARADO - 25 pts. (DESCENSO)

18° - Arsenal - 21 pts. (DESCENSO)

Esta noche, Arsenal recibe a Ferro por la corriente fecha, por lo que la pelea por la permanencia no terminó, ni parece terminar dentro de poco.

