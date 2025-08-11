"¡Bienvenido Marcos!": La presentación oficial de Rojo en Racing Club

Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing y hoy en las redes sociales del club se oficializó su llegada: Marcos R. dirá su dorsal y está disponible para jugar el próximo partido de la Copa Libertadores. Luego de días de mucho ruido al rededor de el ex jugador de la selección argentina tras su salida de Boca, Rojo ya posó con la camiseta blaquiceleste y su contrato durará un año.

Hoy se entrenó con Costas

Rojo fue parte de los entrenamientos de la mañana, donde estuvo con los dirigentes y sus nuevos compañeros. Será parte de la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores, para la que Gustavo Costas, Racing es candidato y el un central zurdo con pasado en selección, lo hace estar un paso más cerca.

La academia y el sueño de la copa

Racing Club deberá visitar a Peñarol en martes 11 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La academia en fase de grupos finalizó con 13 puntos en la primer posición y fue acompañado por Fortaleza, que entró con 8 unidades.

Fuente: 442