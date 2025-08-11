La FIFA abrió la inscripción para voluntarios del Mundial 2026: dónde y cómo postularse

La FIFA lanzó oficialmente la convocatoria para quienes deseen sumarse como voluntarios en el Mundial 2026, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. El llamado masivo apunta a reclutar miles de personas que colaboren en la logística y el desarrollo de la máxima cita del fútbol internacional.

Dónde y cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026

El proceso de inscripción se realiza a través del portal oficial de voluntarios, donde los interesados deben crear una cuenta, completar sus datos personales y realizar una evaluación que determine habilidades y disponibilidad.

Posteriormente, los aspirantes serán convocados a entrevistas presenciales o virtuales para definir su perfil y, en caso de ser seleccionados, se les asignará un rol específico antes de iniciar la etapa de formación.

Las funciones incluyen coordinación de accesos, apoyo a medios de comunicación, asistencia en zonas de aficionados y otras tareas operativas. Si bien la participación no contempla remuneración económica, la FIFA ofrece beneficios como comidas y bebidas durante las jornadas, reconocimiento oficial y artículos exclusivos.

Los requisitos para ser voluntario

Entre los requisitos figuran ser mayor de 18 años al momento de la postulación, cumplir con las normativas migratorias del país anfitrión, disponer de tiempo para al menos ocho turnos de trabajo y asistir a las pruebas y capacitaciones previstas. Se valora especialmente el manejo de idiomas: inglés y español para México, además de otras lenguas según la sede. También es obligatorio pasar una verificación de antecedentes.

La figura del voluntario es clave en eventos de gran magnitud. Experiencias recientes como el Mundial de Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024 demostraron su importancia para la atención al público y la operación logística. Con el objetivo de replicar ese éxito, la FIFA prevé que cada una de las tres sedes cuente con un numeroso equipo de voluntarios capacitados y listos para hacer posible una nueva fiesta global del fútbol.

