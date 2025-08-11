Récord histórico: más de 10 mil personas asistieron al entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes

El estadio Mario Alberto Kempes vivió este domingo una jornada inédita: más de 10 mil personas asistieron al entrenamiento a puertas abiertas de Los Pumas, estableciendo un récord de concurrencia para una práctica del seleccionado argentino de rugby.

El evento se realizó en la antesala de la primera fecha del Rugby Championship 2025, que se jugará el próximo sábado 16 de agosto, cuando Argentina enfrente a Nueva Zelanda en Córdoba.

Miles de personas acompañaron a Los Pumas en el entrenamiento abierto

Desde el mediodía, familias, clubes y fanáticos llegaron desde distintos puntos de la provincia, dando un anticipo de la pasión que despierta la camiseta albiceleste.

La Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba organizó actividades deportivas y lúdicas, junto a profesores de la Unión Cordobesa de Rugby, mientras que el Gobierno provincial dispuso 55 colectivos para trasladar a más de 2.200 personas desde diversas localidades, como Villa de Soto, San Francisco, Río Cuarto, La Carlota y Villa María, entre otras.

A las 14:30 comenzó el entrenamiento, con jugadas, destrezas y movimientos precompetitivos que permitieron al público vivir de cerca el impacto de cada tackle y el inconfundible sonido del scrum.

“10 mil personas han podido disfrutar del entrenamiento a puertas abiertas de Los Pumas en el estadio Kempes. Estamos empezando a vivir la fiesta de lo que será un evento histórico con la selección frente a los All Blacks”, destacó Agustín Calleri, titular de la Agencia Córdoba Deportes.

El cordobés Joaquín Oviedo, uno de los seis jugadores locales en el plantel, expresó su emoción: “Es una alegría enorme ver a tanta gente en el Kempes. La última vez que jugué en Córdoba fue antes de la pandemia, tengo muchas ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”.

El partido del sábado marcará el regreso del rugby internacional a Córdoba, donde Los Pumas no juegan desde 2014, cuando cayeron ante Escocia 21-19. Para los All Blacks, en cambio, será su tercera visita a la ciudad, tras sus presentaciones en 1976 y 1985.

Con un estadio colmado y una provincia movilizada, Córdoba se prepara para recibir un duelo de alto nivel y reafirmar su lugar como sede de grandes eventos deportivos.

Fuente: 442