Batacazo en la Community Shield: Crystal Palace venció al Liverpool por penales y se consagró campeón

Crystal Palace se quedó con la edición 2025 de la Community Shield al derrotar al Liverpool por 3-2 en la definición por penales, luego de un vibrante empate 2-2 en los 90 minutos disputados en Wembley.

El equipo dirigido por Oliver Glasner festejó su primer título en esta competición, imponiéndose ante un rival que llegaba como favorito.

Aspi fue la consagración del Crystal Palace

El partido comenzó a pura intensidad: a los 4 minutos, Hugo Ekitike abrió el marcador para los Reds. Sin embargo, Jean-Philipe Mateta, de penal, igualó rápidamente para el Palace. La respuesta de Liverpool no tardó y Jeremie Frimpong volvió a poner en ventaja a los de Jürgen Klopp antes del descanso.

En el complemento, el desarrollo fue más parejo y con menos llegadas, hasta que a 13 minutos del final, Ismaila Sarr apareció para empatar y forzar la definición desde los doce pasos.

En la tanda, Dean Henderson se convirtió en figura al contener el disparo de Alexis Mac Allister, quien había ingresado en el segundo tiempo y protagonizó una jugada polémica: tocó la pelota con el brazo en el área, pero el árbitro Chris Kavanagh no sancionó penal. Finalmente, Justin Devenny ejecutó el tiro decisivo para darle la victoria y el trofeo al conjunto londinense.

Fuente: 442