Ex River: las insólitas restricciones que tiene Franco Mastantuono en España antes de sumarse al Real Madrid

El 25 de junio de 2025, Franco Mastantuono jugó de manera profesional al fútbol por última vez, fue en la derrota de River ante Inter por la tercera fecha del Grupo E del Mundial de Clubes, dicho resultado dejó eliminados a los de Marcelo Gallardo y el oriundo de Azul se vio afectado ya que sabía que iba a ser su última actuación con la camiseta del Millonario, el club que lo vio nacer, lo formó futbolísticamente y donde pasó muchos años de su vida.

No había misterio sobre su futuro, ya que doce días antes de aquel duelo ante el Inter en Seattle se había anunciado de manera oficial que pasaría al Real Madrid. El jugador ejecutó la cláusula de salida y a River le quedaron 45 millones de euros limpios, aunque el pase se hizo en más de 60 ya que hay una parte impositiva de la cual se hizo cargo el conjunto español.

Desde aquel 25 de junio hasta este 11 de agosto pasaron varios días y Mastantuono tuvo tiempo para pasar rato con su familia en Azul, empezar a mentalizarse en un cambio importante que se vendrá en su vida y también para entrenarse y seguir el riguroso plan alimenticio de Xabi Alonso, pero todavía no pudo hacer cuestiones básicas que hacen todos los futbolistas una vez que son transferidos como es conocer el estadio del nuevo club, las instalaciones donde pasarán horas y horas entrenando, sumarse al grupo, compartir con los compañeros y eso es por una absurda regla de la FIFA.

¿Por Mastantuono no pudo pisar el Bernabéu ni el campo de entrenamiento del Real Madrid?

Con el fin de evitar tráfico de menores y explotación laboral a menores de edad, la FIFA establece algunas medidas algo extremas, ya que en este caso está bien claro que Franco Mastantuono, pese a tener 17 años y ser menor de edad para la ley, es un jugador de fútbol profesional que aceptó genuinamente cambiar de club. Inclusive el pasado 13 de junio se hizo oficial su traspaso a través de las redes sociales. La regla de la FIFA es sana en muchos otros casos donde las potencias mundiales van en búsqueda de jóvenes vulnerables que todavía no son profesionales y prácticamente se los roban a sus clubes formadores, pero claramente este no es el caso.

Desde el sábado 2 de agosto que Franco Mastantuono está en España, lo hizo acompañado de su padre Cristian y se encuentra entrenando en un hotel y en comunicación con Xabi Alonso, pero increíblemente todavía no pudo pisar el Santiago Bernabéu ni tampoco el campo de entrenamiento de Valdebebas. Esta situación cambiará el próximo jueves, cuando el nacido en Azul cumpla los 18 años y allí pasará a ser mayor de edad.

¿Cuándo podría debutar Franco Mastantuono en Real Madrid?

Real Madrid enfrentará el próximo martes a WSG Tirol de Austria en un amistoso, pero todavía Mastantuono no tendrá 18 años, por lo que no podrá firmar planilla, ni ir al banco, ni jugar un minuto. Recién el jueves tendrá la oportunidad de tener su primer entrenamiento y el martes 19 de agosto, cuando el Merengue se mida ante Osasuna por la primera fecha de LaLiga ya podría ser considerado por Xabi Alonso. La realidad indica que el argentino tendrá que ponerse a punto desde lo físico y también ganar minuto de fútbol, pero reglamentariamente ya podría jugar

