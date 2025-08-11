Brenda Asnicar reveló cómo la producción de Patito Feo la dejó afuera y prometió un show con Laura Esquivel. Sin pelos en la lengua, la actriz se refirió a las distintas situaciones que la impulsaron a no volver a aceptar el protagónico en la obra y destacó una incómoda situación que le tocó vivir tras el final de la serie.

Brenda Asnicar dio detalles de una incómoda situación que vivió y destacó su amistad con Laura Esquivel

Brenda Asnicar volvió a hablar sobre su vínculo con Patito Feo, la exitosa ficción juvenil que la tuvo como protagonista y marcó una generación. En una entrevista reciente en Almorzando con Juana (El Trece), la actriz se refirió a su decisión de no participar en el regreso teatral de la serie y compartió detalles sobre su relación actual con Laura Esquivel, con quien planea un nuevo proyecto musical.

En las últimas semanas, se habló de la posibilidad del regreso de la artista para interpretar a Antonella en la reconocida serie. Sin embargo, su respuesta se mostró inflexible, ya que no está interesada en retomar dicho papel. “Ya estamos en Firenze haciendo rock”, dijo en el programa. De esta manera, dejó claro que su presente está enfocado en la música y en otras propuestas.

Durante la charla con Juana Viale, Brenda Asnicar explicó que su vínculo con Patito Feo ya tuvo su cierre definitivo. “Tanto Laurita como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, sigo cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Todo cambió, y yo también”, comentó.

Uno de los momentos más comentados se dio cuando la modelo recordó que, tras el final de la tira, se organizó una gira internacional en la que no fue convocada. “Cuando terminó, se fueron de gira a todos lados sin mí. Fue Laurita y yo no estuve. No me llamaron”, reveló. Al ser consultada si su ausencia se debió a una decisión propia o de la producción, respondió con firmeza: “No, no me llamaron”.

Por su parte, Brenda Asnicar destacó que tiempo después se hizo un nuevo viaje promocional donde sí participaron tanto ella como Laura Esquivel. “Después hicieron una gira con nosotras aparte. Estuvimos cantando en Milán, en un show para muchísima gente. No me acuerdo cuántos, pero era un montón”, contó. Desde su punto de vista, calificó este reencuentro como una experiencia positiva para las dos.

En la misma línea, comentó que los enfrentamientos televisivos en Patito Feo quedaron atrás, ya que solo formaron parte de la ficción televisiva. “Con Laurita hablamos mucho. Está buenísimo que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario. Nos recompartimos”, agregó. Ambas mantienen una relación cercana, aunque cada una eligió caminos distintos en lo profesional.

Durante el programa, Brenda Asnicar también hizo referencia a los proyectos musicales de Laura Esquivel, quien recientemente lanzó la canción Un día a la vez. Es hermosa, habla de volver a intentarlo y hacer lo que uno quiere”, comentó. Además, adelantó que tienen planes de volver a cantar juntas: “Seguramente produzcamos el show nosotras”.

Brenda Asnicar volvió a hablar de Patito Feo y dejó en claro que su vínculo con Laura Esquivel sigue vigente. Aunque la producción tomó decisiones que la alejaron del proyecto original, la actriz se mostró abierta a compartir un nuevo show con su excompañera por fuera de la ficción que las lanzó al estrellato.

Fuente: caras.perfil.com