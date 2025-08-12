Alerta en el Masters 1000 de Cincinnati: un tenista sufrió un golpe de calor y se desplomó en pleno partido

Las altas temperaturas están marcando las instancias decisivas del Masters 1000 de Cincinnati. Este lunes, el francés Arthur Rinderknech (70° del ranking ATP) se desplomó durante su partido de 16avos de final ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (28°) y debió abandonar.



El incidente de Arthur Rinderknech en el Master 1000 de Cincinnati

El encuentro estaba 2-2 en el segundo set, luego de que Auger-Aliassime se llevara el primero por un ajustado 7-6, y ya superaba las dos horas de juego bajo un calor sofocante, con más de 30 grados.

Antes del inicio del quinto game, Rinderknech cayó al suelo con dificultades para respirar y una toalla sobre su rostro. Su rival y el umpire se acercaron rápidamente para asistirlo.

Tras algunos minutos, el francés logró incorporarse e intentó continuar, pero perdió dos juegos consecutivos y decidió retirarse del torneo.

El calor extremo también afectó a otros jugadores

El ruso Daniil Medvedev, por ejemplo, debió sumergir su cabeza en un balde con hielo durante un cambio de lado en el partido que finalmente perdió ante el australiano Adam Walton.

“Estaba haciendo mucho calor y fue muy complicado”, reconoció el danés Holger Rune, número 9 del mundo, luego de avanzar a los octavos de final.

Fuente: 442