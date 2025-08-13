Confirmado: Diego Cocca volvió al fútbol mexicano para dirigir a Atlas

Diego Cocca regresó al fútbol mexicano para colgarse el buzo de entrenador del Atlas, club que le dio la bienvenida al argentino para su segundo equipo en dicha institución.

Por medio de un emotivo mensaje que apareció en la cuenta oficial de X (previamente conocida como Twitter), los Zorros indicaron. "Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Nadie mejor que tú sabes que esto no se explica, se siente. Bienvenido a casa", mencionaron.

Se debe recordar que el ex entrenador de la selección mexicana estuvo durante el 2020 con este equipo al que ayudó a conquistar tres títulos (Apertura 2021, Clausura 2022 y el Campeón de Campeones).

Su travesía lejos del fútbol manito no duró mucho, ya que estuvo al frente del Real Valladolid en Europa y meses después recaló en Talleres de Córdoba, cuadro en el que no debutó debido a problemas que tuvo con la dirigencia cordobesa.

Por el momento, la ilusión de los hinchas del Rojiblanco vuelve a encenderse en un hombre que supo llevar a lo más alto sus colores.

Fuente: 442