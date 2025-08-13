Conmoción en el automovilismo argentino: murió el piloto Claudio Zegarra tras accidentarse en un entrenamiento

La organización del Turismo Pista San Luis, campeonato dentro del automovilismo argentino, confirmó el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés de 45 años que se encontraba internado en terapia intensiva tras sufrir un fuerte choque al mando de su Fiat de carreras.

El accidente de Claudio Segarra

El hecho ocurrió el pasado domingo y durante los entrenamientos libres de la categoría Monomarca Fiat para la Fecha 5 del Turismo Pista San Luis.

El evento se programó en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, sede que reemplazó al habitual Rosendo Hernández de San Luis, autódromo que se encuentra en obras para recibir el Turismo Carretera en septiembre.

Claudio Segarra inició las prácticas y, según los informes, perdió el control del vehículo al ingresar a la rectaF principal. El Fiat Palio realizó un trompo y chocó violentamente contra un paredón del trazado.

El piloto cordobés recibió asistencia médica inmediata y se le realizaron maniobras de reanimación antes de ser trasladado a un centro de salud de Río Cuarto.

Claudio Segarra permaneció en terapia intensiva y terminó falleciendo el lunes debido a la gravedad de las lesiones.

El comunicado de la organización

El evento principal fue suspendido tras el accidente de Segarra y la organización del Turismo Pista San Luis comunicó el fallecimiento de Claudio Segarra con una publicación en redes.

Fuente: 442