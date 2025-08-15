Marcelo Moretti recibió un guiño de AFA y puede volver a la presidencia de San Lorenzo

El sitio Doble Amarilla adelantó la decisión del Tribunal de Ética, misma que fue comunicada de manera interna y sin la publicación de un fallo en los habituales canales de AFA.

Marcelo Moretti podrá volver a ocupar su lugar como vocal en el Comité Ejecutivo de AFA, y también levantar su licencia para volver a la presidencia de San Lorenzo, pese a la resistencia manifestada en Boedo.

AFA no sancionará a Marcelo Moretti

El fútbol argentino observó atónito el pasado abril cómo Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se guardaba un fajo de dólares en su saco filmado en cámara oculta.

La investigación revelada por Canal 9 mostraba al presidente de uno de los clubes más populares del país recibir dinero de manera irregular y presuntamente a cambio de favorecer la contratación de un jugador de inferiores.

Moretti negó todo públicamente, aseguró que se buscaba dañar su imagen, y el 23 de abril anunció en X la decisión de licenciar su cargo en San Lorenzo “con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen”.

La Justicia imputó a Marcelo Moretti por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas. En simultáneo, el Tribunal de Ética de la AFA anunció el comienzo de una investigación sobre lo ocurrido.

Moretti habría pedido la licencia tras una sugerencia desde Viamonte 1366. Mientras tanto, San Lorenzo comenzó un camino de acefalia institucional, con grandes dificultades para rearmar su estructura interna y el creciente descontento de socios e hinchas que pedían la salida definitiva de Moretti.

Finalmente, AFA tomó la decisión de no sancionar a Marcelo Moretti ante la falta de pruebas suficientes para emitir un fallo. Doble Amarilla agrega que Canal 9 no respondió al pedido del material filmado en crudo por parte del Tribunal de Ética.

¿Puede Marcelo Moretti regresar a la presidencia de San Lorenzo?

La respuesta rápida es sí: Marcelo Moretti está habilitado para levantar su licencia y retomar funciones al frente de San Lorenzo.

Sin embargo, el revuelo interno del Ciclón tiene pendiente una reunión de Comisión Directiva para tratar la destitución, inhabilitación y quita del carnet de socio a Marcelo Moretti, tras un fallo del Tribunal de Ética de San Lorenzo que debe discutirse en Asamblea.

La investigación judicial sobre Moretti no lo inhabilita de cumplir su función al frente de San Lorenzo, y AFA tampoco. Legalmente, Moretti puede volver.

Julio Lopardo, quien ejerce actualmente la presidencia del Ciclón, ya adelantó que renunciará en caso de que Moretti regrese, y varios integrantes de la Comisión Directiva están en sintonía.

Los socios e hinchas se manifiestan constantemente pidiendo una definición, con un notorio repudio generalizado hacia la figura de Marcelo Moretti.

