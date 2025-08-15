Erik Lamela se retira del fútbol a los 33 años y ya tiene definido su futuro

Después de más de una década en el fútbol europeo y con una carrera marcada por grandes momentos y lesiones recurrentes, Erik Lamela decidió colgar los botines.

El mediocampista argentino, de 33 años, rescindió su contrato con el AEK Atenas de Grecia y, según confirmó su entorno, se sumará como asistente técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

El adiós de Lamela del fútbol profesional

El anuncio no fue explícito sobre su retiro, pero la decisión de incorporarse al cuerpo técnico y dejar la actividad profesional parece definitiva. Lamela y Almeyda mantienen una relación cercana desde sus días en River, entre 2009 y 2011, cuando compartieron vestuario en una de las etapas más difíciles del club, marcada por el descenso a la Primera B Nacional. El destino volvió a unirlos la temporada pasada, cuando el Pelado lo llevó al AEK.

En Grecia, Lamela disputó 31 partidos y convirtió seis goles, uno de ellos elegido como el mejor de la temporada en la Super League. Pese a que tenía contrato por dos años más, problemas físicos y la decisión del nuevo técnico Marko Nikolic de no tenerlo en cuenta precipitaron la rescisión. Según la prensa local, el jugador percibirá alrededor de 1,5 millones de euros como compensación.

La trayectoria de Erik Lamela

Formado en las inferiores de River, Lamela debutó en Primera en 2009 y se consolidó rápidamente como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su proyección lo llevó a la Roma en 2011 por 17 millones de euros, donde brilló especialmente en la temporada 2012/13 con 15 goles en 33 partidos.

En 2013 fue transferido al Tottenham Hotspur por cerca de 30 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia del club londinense. Allí vivió momentos memorables, como el gol de rabona ante Arsenal que le valió el Premio Puskás de la FIFA en 2021, pero también atravesó constantes lesiones. En total, jugó más de 250 partidos y marcó 37 goles con los Spurs, participando en la final de la Champions League 2018/19.

En 2021 pasó al Sevilla, donde tuvo un debut soñado y ganó la Europa League 2022/23, siendo clave en la definición por penales ante la Roma. Tras tres temporadas, se marchó al AEK Atenas en 2024.

Con la Selección Argentina, Lamela jugó en juveniles y debutó en la Mayor en 2011 con Alejandro Sabella. Disputó 25 partidos y convirtió tres goles, participando en Eliminatorias y en la Copa América Centenario 2016.

Ahora, con su etapa como futbolista cerrada, Lamela emprenderá un nuevo capítulo en su vida profesional como parte del cuerpo técnico del Sevilla, con la ilusión de transmitir su experiencia y seguir vinculado al fútbol desde otro rol

Fuente: 442