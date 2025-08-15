Alexis Mac Allister apuntó contra Juan Román Riquelme por su salida de Boca

En una entrevista publicada por The Players Tribune, Alexis Mac Allister repasó uno de los momentos más duros de su carrera: su sorpresiva salida de Boca Juniors a principios de 2020.

El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar y pieza clave en el Liverpool campeón de la Premier League, recordó que su paso por el Xeneize duró apenas seis meses, pese a que el préstamo estaba estipulado por un año.

Mac Allister responsabilizó a Riquelme de su salida de Boca

Mac Allister había llegado a Boca en 2019, cedido por el Brighton tras ser transferido desde Argentinos Juniors. En ese breve período disputó 20 partidos oficiales, con dos goles y cuatro asistencias, y se consagró campeón de la Superliga.

Su estadía coincidió con un contexto político intenso: las elecciones presidenciales de diciembre de 2019 que marcaron el fin de la gestión de Daniel Angelici y el inicio de la de Jorge Amor Ameal, con Juan Román Riquelme como vicepresidente y principal figura de la lista ganadora.

El cambio de mando, según el propio jugador, fue determinante para su salida: “Para mí era un sueño estar en Boca. Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara. Y para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo”.

Mac Allister reconoció que el golpe fue doble: la interrupción de su paso por el club del que es hincha y la decisión tomada por alguien a quien siempre admiró. “Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”, aseguró.

Finalmente, el volante partió a Inglaterra para sumarse al Brighton, desde donde inició un camino ascendente que lo llevó a la Selección Argentina campeona del mundo y a convertirse en una de las figuras del Liverpool.

Fuente: 442