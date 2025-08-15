Mientras Colapinto define su futuro, Pierre Gasly se ilusiona con Alpine para la F1 2026: “Estoy impresionado con lo que he visto”

Con media temporada completada en la temporada 2025 de la Fórmula 1, está claro que Alpine se ha quedado un paso por detrás en el desarrollo de su auto y tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto -y en su momento Jack Doohan– están sufriendo las consecuencias. Los franceses se encuentran al fondo del campeonato de constructores, y el foco ya está puesto en el 2026.

Un 2026 donde el único piloto asegurado para la escudería es Gasly, y mientras Franco Colapinto lucha por demostrar que merece continuar a su lado, el francés destaca la evolución y el trabajo del equipo en su base de Enstone, pensando en el próximo año.

En diálogo con RN365, Gasly reconoció el trabajo del equipo y se mostró esperanzado con lo visto hasta ahora: “Sí, ya empecé a trabajar para el ’26, así que obviamente le tengo un ojo puesto a ello. Veo el progreso, la evolución y estamos contentos“, declaró el piloto francés.

Gasly reconoció que es complicado saber dónde están, sin tener información de los otros equipos

“Creo que, por lo que he visto hasta ahora, debo decir que todo es bastante alentador. Desde un punto de vista de equipo, de estructura en la fábrica y la motivación de los resultados de lo que estamos viendo para el próximo año”, se animó a señalar Gasly.

Aunque también admitió: “Obviamente, no sabes lo que el resto está haciendo, y con un cambio de regulaciones tan grande, es difícil entender dónde están las referencias“. A pesar de ello, destacó: “A nuestro favor, comparado con los objetivos que tenemos como equipo, estamos bien alineados y eso es obviamente un cambio masivo [con el 2025]”.

“Estoy seguro que llegaremos en enero y muchos problemas comenzarán a aparecer por tener autos completamente nuevos, un nuevo motor y etcétera. Pero debo decir, estoy realmente impresionado delo que he visto hasta el momento”, cerró.

Si Gasly tiene razón, y todo el proceso y sufrimiento que Alpine está teniendo en este 2025 da un vuelco completo en la próxima temporada, sería bueno que Colapinto también pueda disfrutarlo.

Fuente: bolavip