Nicolás Cabré habló sobre su dolor por la mudanza de Rufina a Turquía: "No va a ser fácil"

La vida de la China Suárez dio un giro desde que comenzó su relación amorosa con Mauro Icardi en la Argentina. En medio de rumores, escándalos y especulaciones, la pareja confirmó que se instalaría en Turquía y, por el momento, solo Rufina Cabré se mudará con su madre mientras la actriz espera llegar a un acuerdo con Benjamín Vicuña, por sus dos hijos en común. En este contexto, es Nicolás Cabré quien habla de la decisión de la menor y cómo lo afecta a él

Nicolás Cabré sobre la mudanza de su hija

Desde el nacimiento de Rufina y posterior separación, Nicolás Cabré y la China Suárez mostraron la gran relación que mantienen con el objetivo de lograr el mejor ambiente para la niña. En medio de los grandes escándalos protagonizados por la actriz, que incluyó a sus hijos, el actor se mostró unido a ella y en la actualidad mantendrían este vínculo.

Lo cierto es que tras el escándalo de Suárez con Vicuña por la revocación del permiso de viaje que imposibilitó que los menores se muden a Turquía, ante las diversas consultas, Nicolás Cabré dejó en claro que la situación de Rufina es distinta: tiene 12 años y ella toma este tipo de decisiones. En este sentido, la niña ya viajó con su madre y presuntamente ya está inscripta en su nueva escuela, la The British International School en Estambul, una exclusiva institución de renombre internacional. Pero sorpresivamente regresó a la Argentina junto a sus hermanos.

Sin embargo, su mudanza es un hecho ya que recientemente Nicolás Cabré contó cómo atraviesa esta decisión tomada por su hija. “Estoy contento de dar alas a Rufi y que pueda tener opciones. Lo que yo sienta con eso es un tema mío que tengo que trabajar yo, pero ella tiene libertad de decidir", contó en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y se sinceró: "No va a ser fácil, pero la vida es así”. Asimismo, indicó que los miedos respecto a este nuevo presente no faltan, pero es parte de esta decisión. “Siempre ayuda, la acompañaré como pueda. Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”, agregó Cabré.

De esta forma, Nicolás Cabré expuso que esta decisión de su hija de mudarse a Turquía junto a su madre abre diversas opciones para la niña. Por el momento, no reveló cómo serán los manejos que tendrá para las visitas que hará para estar cerca de su hija.

Fuente: caras.perfil.com