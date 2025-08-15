Autonomía municipal: el debate en la Convención Reformadora avanza con impacto directo en la gestión de la Ciudad de Santa Fe

La Convención Reformadora de Santa Fe debate la autonomía municipal, que permitiría a las ciudades tomar más decisiones sin intervención provincial.

El concejal Carlos Suárez explicó que agilizaría trámites como expropiaciones y gestión del arbolado urbano.

También facilitaría acuerdos directos entre municipios en temas como transporte público y regionalización.

La reforma busca evitar que se transfieran responsabilidades sin recursos, impulsando una nueva ley de coparticipación.

Las audiencias públicas en Santa Fe, Rosario y Reconquista aportaron insumos valiosos a los convencionales.

Suárez considera que la autonomía traerá mejoras visibles en la gestión y en la vida cotidiana en pocos años.

La Convención Reformadora de Santa Fe avanza en su cronograma y alcanza la mitad de su agenda de trabajo con un conjunto de temas que marcarán el futuro institucional de la provincia. Entre ellos, uno comenzó a instalarse en la agenda pública durante la última semana: la autonomía municipal.

El concejal de la ciudad capital, Carlos Suárez, participó de la audiencia pública realizada el miércoles pasado en el Concejo Municipal y, en diálogo con el programa Primera Mañana, explicó que se trata de un concepto que, aunque puede sonar abstracto para muchos vecinos, tiene implicancias prácticas concretas. “El vecino te escucha y dice: ‘¿Qué es?’ La verdad es que es muy abstracto, pero lo que sí es cierto es que tiene implicancias prácticas muy directas”, señaló.

Suárez ejemplificó cómo la autonomía podría agilizar procesos clave. Actualmente, para expropiar un terreno privado se requiere un trámite que incluye mensajes del intendente al Concejo, su aprobación, el regreso al Ejecutivo local, el paso por la Legislatura provincial y recién entonces la autorización final. Con la autonomía, todo ese recorrido quedaría bajo jurisdicción exclusiva del municipio, acortando tiempos y reduciendo burocracia.

Otro ejemplo está vinculado a la ley de arbolado provincial, que fija incluso las fechas de poda. Con autonomía, la ciudad podría definir sus propias políticas en la materia, sin depender de disposiciones generales dictadas desde la provincia. “La autonomía nos lleva a una ciudad que puede tomar la gran mayoría de sus decisiones, aunque algunos aspectos como el régimen electoral seguirán en manos provinciales”, aclaró el concejal.

El debate también incluye cuestiones de transporte público y cooperación intermunicipal. Suárez ilustró con un caso concreto: la calle Monseñor Rodríguez, que separa Santa Fe de Recreo. Hoy, para que un colectivo pueda cruzar de un municipio al otro, se necesita autorización provincial. Con autonomía, ambos gobiernos locales podrían acordar directamente, licitar el servicio y unificar tarifas, mejorando así la calidad de vida de los usuarios.

En este punto, Suárez vinculó la autonomía con la regionalización y la asociación intermunicipal, que permitirían a distintas localidades coordinar políticas y proyectos en áreas metropolitanas, optimizando recursos y mejorando la gestión. “La posibilidad de que entre los municipios se vinculen y tomen decisiones conjuntas es clave para resolver problemas comunes”, remarcó.

La cuestión de los recursos es otro eje central. Según Suárez, la reforma debe impedir que se transfieran nuevas responsabilidades a los municipios sin la correspondiente asignación presupuestaria. “La Constitución va a plantear que eso no puede ocurrir. Esto implica discutir una ley de coparticipación provincial que defina qué recursos se transfieren de la provincia a la ciudad”, precisó.

En cuanto a la participación ciudadana, el concejal valoró las audiencias públicas realizadas en Santa Fe, Rosario y Reconquista. A su juicio, estas instancias no solo permiten que los vecinos se informen, sino que también aportan ideas y opiniones a los convencionales constituyentes. “Han sido muy productivas y brindaron insumos que pueden haber sido tomados por los convencionales”, dijo.

Finalmente, Suárez reiteró su convicción de que la autonomía municipal traerá mejoras visibles a mediano plazo. “Estoy convencido, y porque he sido un defensor histórico de esto, que la autonomía municipal es una muy buena noticia. En cuatro, cinco, diez años vamos a notar cambios en nuestra vida que la van a hacer mucho más ágil y sencilla”, concluyó.

El debate continuará en la Convención Reformadora y, de prosperar, significará un cambio profundo en la organización política de la provincia, otorgando a los municipios más herramientas para resolver problemas y atender las demandas cotidianas de sus ciudadanos.