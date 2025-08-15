La Convención Reformadora de Santa Fe entra en etapa clave: dictámenes y definiciones

La Convención Reformadora de Santa Fe cerró reuniones de comisiones y entra en la etapa clave de elaboración de dictámenes.

Este viernes se realizará una sesión plenaria para debatir y definir propuestas, precedida por una reunión de Labor Parlamentaria.

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo trabaja en modernizar estructuras, fortalecer el equilibrio institucional y mejorar controles.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana aborda eficiencia de servicios, seguridad, planificación y principios como la cláusula democrática y Malvinas.

La Comisión de Labor Parlamentaria organiza el orden del día y coordina los debates para garantizar agilidad.

El plenario definirá qué propuestas avanzan y marcará los cambios centrales en la Constitución provincial.

La reforma de la Constitución de Santa Fe avanza hacia uno de sus momentos decisivos. Este jueves, las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Labor Parlamentaria concluyeron una nueva ronda de reuniones, allanando el camino para el inicio de la etapa de elaboración de dictámenes.

El cronograma prevé que este viernes 15, a las 15 horas, se realice la primera sesión plenaria de esta fase, con una reunión previa de Labor Parlamentaria a las 14.30. El objetivo será coordinar el orden del día y garantizar que el debate se desarrolle con agilidad y foco, evitando dilaciones en una instancia que definirá los lineamientos finales de la reforma.

En la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se debaten propuestas orientadas a modernizar la estructura de ambos poderes, fortalecer el equilibrio institucional y perfeccionar los mecanismos de representación y control. Entre los ejes de discusión se incluyen ajustes en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como herramientas para optimizar la transparencia y la fiscalización de la gestión pública. Esta comisión está presidida por Rodrigo Borla, con Armando Traferri como vicepresidente y Ariel Sclafani como secretario.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana aborda un temario amplio que involucra desde la eficiencia en la prestación de servicios hasta la seguridad pública y la planificación estratégica de políticas. También incorpora principios que refuerzan el perfil identitario e institucional de la provincia, como la inclusión de una cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. Sus autoridades son Germana Figueroa Casas (presidenta), Alcides Calvo (vicepresidente) y Eugenia Martínez (secretaria).

Por su parte, la Comisión de Labor Parlamentaria desempeña un rol organizativo clave. Su misión es definir el orden del día, articular los tiempos y garantizar que las sesiones se desarrollen de manera ágil y productiva. Este cuerpo está encabezado por el presidente de la Convención, Felipe Michlig, e integrado por representantes de todos los bloques políticos, lo que asegura un espacio de coordinación transversal en un proceso que requiere consensos.

Con el inicio de esta etapa, la Convención Reformadora entra en una fase decisiva: convertir las propuestas discutidas en las comisiones en dictámenes formales que, tras el debate en el pleno, delinearán los cambios centrales de la futura Constitución provincial. En este tramo, cada palabra, artículo o inciso que se redacte tendrá un impacto directo en el andamiaje institucional de Santa Fe para las próximas décadas.

La expectativa es alta: las comisiones han trabajado sobre una amplia batería de temas que van desde la modernización del Estado y la profundización de la democracia participativa hasta el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la defensa de principios históricos como la soberanía sobre Malvinas. El desafío será traducir ese volumen de ideas en consensos claros que permitan que la reforma no solo sea aprobada, sino también legitimada por la sociedad.

En el plenario de este viernes comenzará a definirse qué propuestas avanzan, cuáles serán objeto de modificaciones y cuáles quedarán fuera del texto final. Será un termómetro político del nivel de acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas y de la capacidad de la Convención para producir una reforma que combine modernización institucional con respeto por la identidad provincial.

De este modo, Santa Fe se prepara para dar un paso crucial en un proceso que, más allá de las diferencias partidarias, busca actualizar su carta magna y adaptarla a los desafíos del siglo XXI. La sesión del 15 de agosto marcará, probablemente, el inicio de las discusiones más intensas y decisivas de toda la Convención.