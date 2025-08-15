Trump y Putin no logran un acuerdo, aunque las negociaciones fueron “buenas” según manifestaron las partes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la base aérea de Anchorage, Alaska, para discutir el futuro de la guerra en Ucrania. La reunión, que duró tres horas, terminó con Putin afirmando que las negociaciones fueron “bastante bien”.

Desde el Air Force One, Trump expresó su deseo de lograr un alto el fuego, señalando: “No sé si va a ser hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”. Durante el encuentro, estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Previo a esta cumbre, Trump había cedido a las presiones de la diplomacia europea y anunció que, si las conversaciones con Putin resultaban positivas, convocaría casi de inmediato una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Para Putin, la reunión representa un reconocimiento en el ámbito internacional y evidencia la debilidad del Tribunal Penal Internacional, que emitió una orden de arresto en su contra en 2023.