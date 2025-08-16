Cierre de la Quinta Semana de la Convención de Santa Fe: Dictamen sobre Reelección de Pullaro

La Convención de Santa Fe concluyó su quinta semana de deliberaciones con un dictamen clave del frente oficialista Unidos, que incluye la posibilidad de reelección del gobernador Maximiliano Pullaro en 2027. Esta medida se centra en la reforma constitucional en curso.

Dinámica de la Comisión

El trabajo en la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se reanudó tras un receso el jueves, y su presidente, Rodrigo Borla, abrió la sesión a las 18:30, aunque estaba programada para las 17:00. Este retraso generó tensiones. Beatriz Brower, convencional de La Libertad Avanza, presentó un dictamen alternativo y abandonó la sala, provocando comentarios de sus colegas.

El jefe del bloque libertario, Nicolás Mayoraz, pidió acceso al dictamen de Unidos, que finalmente fue distribuido entre los convencionales. El socialista Pablo Farías, del interbloque mayoritario, admitió que el acuerdo interno había requerido más tiempo del anticipado.

Debate y Suspenso entre la Oposición

El convencional Emiliano Peralta (Somos Vida) solicitó un receso de media hora para revisar la redacción del dictamen. A pesar de esta solicitud, la respuesta de Unidos fue positiva, mientras que peronistas como Rubén Pirola anunciaron que su espacio, Más para Santa Fe, no se pronunciaría de inmediato sobre el dictamen, generando incertidumbre sobre el apoyo justicialista.

La reunión continuó con intercambios acalorados, incluyendo críticas de Mayoraz a Peralta. Finalmente, Farías informó que el dictamen de Unidos no aceptaría más modificaciones.

Detalles del Dictamen

El dictamen en cuestión consta de tres bloques: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Cláusula Transitoria, que incluye la reelección de Pullaro. Este dictamen especifica que los actuales mandatos de gobernador y vicegobernador se considerarán como un primer período, permitiéndoles presentarse a la reelección en 2027. En contraste, diputados y senadores provinciales tendrían un plazo de ocho años tras su actual mandato.

Modificaciones Importantes

Un cambio significativo en el dictamen fue la eliminación de decretos de necesidad y urgencia, en un acuerdo que buscaba limitar las atribuciones del gobernador. Se acordó designar un ministro con competencias para coordinar relaciones con otros poderes del Estado, requiriendo acuerdo legislativo para su nombramiento y permitiendo que su destitución sea decisión exclusiva del gobernador.

A pesar de los desafíos y tensiones, el dictamen de Unidos sobre la reelección de Pullaro fue aprobado, aunque aún falta el respaldo de la oposición. Notablemente, Peralta, representante de Amalia Granata, firmó los despachos sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.