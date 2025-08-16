Con el regreso de Messi a la convocatoria, Inter Miami enfrenta a LA Galaxy en la MLS

Lionel Messi está listo para volver a la cancha y será parte de la convocatoria para el partido clave que Inter Miami jugará este sábado ante Los Angeles Galaxy, el último campeón de la MLS. El equipo de la Florida necesita recuperar terreno en la liga y, sobre todo, ganar confianza de cara a los cuartos de final de la Leagues Cup.

El regreso del 10 llega en el momento justo. Messi, de 38 años, se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular y su ausencia se notó fuerte. Sin él, el Inter primero logró un triunfo 3-1 ante Pumas por la Leagues Cup, pero después recibió una dura goleada en el clásico frente a Orlando City (1-4).

Mascherano confirmó la vuelta de Messi y la presencia de De Paul

El DT de Inter Miami adelantó que el capitán argentino volverá a estar disponible. “Trabajó con el equipo desde el miércoles. Si no pasa nada raro en el último entrenamiento, va a estar convocado para el partido”, avisó el DT, el viernes, sin precisar cuántos minutos tendrá en cancha.

El objetivo de Mascherano es claro: que Messi sume rodaje para llegar afilado al duelo de cuartos de la Leagues Cup del miércoles frente al mexicano Tigres. Además, el técnico confirmó que contará con Rodrigo De Paul, quien estuvo ausente en las últimas prácticas por trámites personales.

El Inter busca levantar cabeza en la MLS

Antes de la fecha 29, el Inter Miami marcha sexto en la Conferencia Este con 42 puntos, a nueve del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos. La pelea por los puestos de arriba sigue abierta y la vuelta de Messi puede ser el envión que el equipo necesita.

Del otro lado, el Galaxy atraviesa una temporada para el olvido en la Conferencia Oeste: apenas suma 16 puntos y está firmando la peor campaña de un campeón vigente en la historia de la liga. El equipo angelino tardó 17 jornadas en conseguir su primera victoria y extraña a su figura, el español Riqui Puig, que sigue en rehabilitación tras una grave lesión.

A pesar de su mal presente en la MLS, el Galaxy mostró otra cara en la Leagues Cup y enfrentará al Pachuca en cuartos de final. Por eso, Mascherano fue claro: “La tabla de la MLS no refleja la calidad que tienen”, advirtió sobre un plantel que cuenta con nombres pesados como el alemán Marco Reus y el brasileño Gabriel Pec.

Inter Miami vs. La Galaxy: hora y dónde ver en vivo

El partido se jugará este sábado desde las 20:30 y será transmitido por la plataforma Apple TV para los suscriptores del pack MLS.

Fuente: TN