Pablo Echarri destrozó a Guillermo Francella por la crítica que le hizo al cine nacional

En las últimas semanas se generó un fuerte revuelo por las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine nacional.

"Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas", dijo durante una entrevista en OLGA.

Durante un evento de prensa le preguntaron a Pablo Echarri sobre los dichos de su colega y fue contundente.

“Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban", comenzó diciendo en diálogo con el notero de Puro show (eltrece).

Luego, se refirió directamente a lo que dijo el protagonista de Homo Argentum: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca“

Algo desilusionado con la opinión de Guillermo, el marido de Nancy Dupláa, sumó: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante“.

Por último, el protagonista de la obra de teatro Druk, cerró: “Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos“.

Fuente: TN