El Polaco mostró una foto con su ex y un detalle dejó en shock a los fans de Silvina Luna

Luego de estar en boca de todos por varias fotos subidas de tono, El Polaco volvió a dar que hablar en las redes por publicar una postal familiar junto a su hija Alma y su ex, Valeria Aquino. “12 años mi amor. Almita te amo con mi vida”, exclamó en referencia al cumple de la nena, una de las luces de sus ojos

El posteo emocionó a sus seguidores, que se impresionaron con el crecimiento la adolescente. Sin embargo, también se reportaron varios fans de Silvina Luna, quienes quedaron en shock al ver a Aquino: le dijeron que estaba muy parecida a la recordada actriz y modelo rosarina surgida en Gran Hermano 2.

“No jodan, se parece demasiado a Silvina”, “Qué aire a Sil que tiene”, “Tuve que mirar bien porque es muy parecida a Luna”, “Cuántos creyendo que es Silvina”, “No se puede creer”, “Barby Silenzi se muere si ve esta foto”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al cantante de cumbia. Después de años de escándalos y conflictos, todo indica que reinó la paz entre Ezequiel y su expareja, que solo buscan el bienestar de Alma.

Fuente: TN