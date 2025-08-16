Inseguridad en Rafaela: Menos foros y charlas ineficaces y más soluciones concretas

Por Carlos Zimerman

La creciente inseguridad en Rafaela se ha convertido en un tema de preocupación constante para sus habitantes. Este problema, que afecta la calidad de vida de la comunidad, no se resuelve simplemente creando foros de discusión en los que, lamentablemente, muchas veces predominan las charlas ineficaces y la falta de conocimiento sobre el tema. Estos espacios, aunque pueden ser útiles para generar conciencia, a menudo solo proporcionan una plataforma para que funcionarios y ciudadanos intercambien puntos de vista sin llegar a soluciones concretas.

La inseguridad que atraviesa Rafaela debe ser abordada desde la experiencia y la sapiencia: es fundamental incorporar a expertos en seguridad pública que verdaderamente comprendan las dinámicas de la violencia y el delito. Esto incluye no solo a profesionales locales, sino también a aquellos que han demostrado eficacia en otras regiones, independientemente de su lugar de residencia. La experiencia acumulada en otras ciudades que enfrentan problemas similares puede ser invaluable para desarrollar estrategias que realmente funcionen.

Es crucial dejar atrás los discursos vacíos y los compromisos políticos que a menudo se convierten en meras promesas incumplidas. La situación de inseguridad en Rafaela es demasiado seria como para permitir que se convierta en un tema de debate político sin consecuencias prácticas. Resulta evidente que el actual Secretario de Seguridad, Juan Martínez Saliba, no ha logrado, en casi dos años, mostrar la capacidad necesaria para ejercer su cargo de manera efectiva. La falta de progreso en esta área también es una responsabilidad que recae en el intendente Leonardo Viotti, quien debe tomar medidas decisivas y urgentes.

En este contexto, se hace necesario adoptar un enfoque más proactivo y menos reactivo. Se deben implementar programas de prevención del delito que se basen en investigaciones y datos concretos, así como en el análisis de casos de éxito en otras localidades. La colaboración entre diferentes actores de la comunidad, incluido el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las fuerzas de seguridad, puede ser crucial para diseñar un plan integral que ataque la raíz del problema.

Además, es vital involucrar a la ciudadanía en la creación de soluciones, mediante la implementación de programas de formación en prevención y autocuidado, pero enfocados de manera seria y profesional, no como simples medidas paliativas. La creación de un sistema de comunicación más eficiente entre las autoridades y los ciudadanos también puede ayudar a fomentar la confianza y a reunir información valiosa sobre problemas locales de seguridad.

La inseguridad en Rafaela es un tema que requiere de atención urgente y de un abordaje multidimensional, que contemple no solo la represión del delito, sino también la construcción de una comunidad más segura y cohesionada. Ahora es el momento de dejar de lado las palabras y comenzar a trabajar en soluciones concretas, con la determinación y el compromiso que la situación demanda.