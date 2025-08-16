La Convención Reformadora flexibilizó el reglamento para facilitar consensos en la Constitución santafesina

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó con 56 votos a favor y 7 en contra modificar el artículo 25 del Reglamento.

El cambio busca flexibilizar la llegada de dictámenes de las comisiones al recinto para facilitar consensos.

La propuesta fue impulsada por Marcelo Lewandowski y respaldada por casi todos los bloques, salvo La Libertad Avanza.

Nicolás Mayoraz, jefe de ese bloque, rechazó la reforma por considerarla innecesaria.

El nuevo artículo permite despachos generales o parciales y fija un plazo de 20 días antes del fin de la Convención (12 de septiembre).

La medida apunta a ordenar el debate en la recta final del proceso de reforma constitucional.

Con una amplia mayoría de 56 votos contra 7, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó este viernes la modificación del artículo 25 del Reglamento de funcionamiento, en lo que fue leído como un paso clave hacia la etapa definitoria del proceso de reforma constitucional. El cambio apunta a flexibilizar la manera en que los dictámenes de las comisiones llegan al recinto, con el objetivo de facilitar acuerdos y evitar trabas procedimentales que puedan entorpecer el debate de fondo.

La iniciativa había sido planteada por Marcelo Lewandowski, actual senador nacional por “Activemos” y convencional constituyente. Su proyecto fue trabajado en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles pasado, donde se acordó un dictamen conjunto de los jefes de bloque, con la excepción de La Libertad Avanza. Ya en el recinto, tras un cuarto intermedio que dio lugar a la intervención de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la propuesta fue convalidada por casi todos los sectores políticos.

La votación dejó en claro la soledad de La Libertad Avanza, que se opuso a la reforma reglamentaria. Su jefe de bloque, Nicolás Mayoraz, justificó la postura señalando que “no hay necesidad de cambiar el reglamento, son decisiones que se podían adoptar igual en las comisiones”. Desde su perspectiva, el ajuste no era imprescindible y respondía más a un movimiento político que a una necesidad real.

El resto del arco político provincial, sin embargo, coincidió en que la modificación brinda certezas y allana el camino hacia consensos más amplios. “La nueva redacción aporta a que la sanción de la Constitución pueda salir con más votos positivos”, afirmó Lewandowski, quien subrayó además que la reunión de Labor Parlamentaria había sido “muy rica” en cuanto al intercambio de propuestas para enriquecer el reglamento. Según explicó, la versión original dejaba dudas sobre la emisión de los dictámenes y el procedimiento a seguir en el caso de artículos votados de manera particular.

También respaldó la modificación Emiliano Peralta, de “Somos Vida y Libertad”. Si bien reconoció que técnicamente no era imprescindible, consideró necesario “dar certezas en momentos en que es difícil confiar en el valor de la palabra”. A su entender, la claridad procedimental ayuda a reforzar los consensos en un contexto en que la política requiere acuerdos sólidos para avanzar en cambios de semejante envergadura.

La nueva redacción del artículo 25 establece que cada comisión formulará despacho de todos los proyectos presentados, recomendando las reformas que considere convenientes para la Constitución. Dichos despachos podrán ser generales —abarcando todos los artículos o temas asignados a la comisión— o parciales, comprendiendo artículos o conjuntos de artículos específicos. En este último caso, ningún convencional podrá firmar más de un dictamen sobre un mismo artículo. Además, se fija un plazo: los despachos deberán presentarse al menos 20 días antes de que venza el período de funcionamiento de la Convención, estipulado por la Ley 14.384 para el 12 de septiembre, salvo que se apruebe una prórroga.

El cambio reglamentario cobra relevancia porque la Convención se acerca al momento crucial de definir los proyectos surgidos de las distintas comisiones. Allí, la posibilidad de emitir dictámenes parciales y claros es vista como una herramienta que permitirá ordenar el debate y reflejar mejor las coincidencias alcanzadas entre los distintos sectores.

El clima en la sesión, pese a la disidencia puntual de La Libertad Avanza, estuvo marcado por la idea de avanzar con pasos firmes hacia la recta final del proceso. Antes de la votación electrónica, Lewandowski tomó nuevamente la palabra, aunque esta vez para agradecer al personal legislativo que trabajó durante la jornada pese a tratarse de un día feriado para el sector. El reconocimiento fue acompañado por un aplauso cerrado de los convencionales.

Concluida la votación, se dio por finalizada la quinta sesión de la Convención Reformadora, que ahora entra en una etapa decisiva. A menos de un mes del plazo final previsto, los convencionales deberán mostrar si los cambios reglamentarios alcanzan para que la reforma constitucional avance con consensos amplios y sin tropiezos procedimentales.