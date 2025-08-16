Reforma constitucional en Santa Fe: Barraguirre defendió el rol de la Procuración General y alertó sobre “áreas de vacancia”

Jorge Barraguirre, procurador general ante la Corte, presentó ante la Comisión del Poder Judicial un informe sobre la Procuración General y su funcionamiento.

En el marco de la reforma constitucional que se debate en la provincia de Santa Fe, el procurador general ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, expuso este martes 5 de agosto ante la Comisión del Poder Judicial y otros órganos constitucionales, presidida por el ministro Lisandro Enrico. Su presentación se centró en un detallado informe técnico sobre las competencias y el funcionamiento actual de la Procuración General, con datos estadísticos, organizativos y territoriales que dimensionan el alcance de la institución.

Barraguirre abrió su intervención repasando la estructura institucional de la Procuración, que incluye defensorías civiles, defensorías zonales y fiscalías extrapenales, además de las oficinas especializadas en violencia de género. Señaló que estas unidades actúan en el fuero no penal, con incidencia en cuestiones de familia, sucesiones, defensa del consumidor, medioambiente y atención a víctimas. Asimismo, recordó que el organismo ejerce funciones recursivas ante la Corte, interviene en procesos disciplinarios de magistrados y participa en el Tribunal Electoral.

Los datos presentados mostraron un volumen significativo de gestión durante 2025. En Santa Fe capital, solo la Defensoría Civil del Distrito N° 1 atendió a 5.452 personas en cinco meses, emitió más de 4.280 dictámenes y promovió más de 400 demandas. En Rosario, las diez defensorías civiles registraron 46.288 consultas, con más de 7.500 dictámenes y 2.179 demandas. A esto se suman las Defensorías Generales Zonales, que canalizaron más de 28 mil consultas en esa ciudad.

Un capítulo central de la exposición estuvo dedicado a la atención de víctimas de violencia de género. En la capital provincial, entre enero y julio se asistió a 5.346 personas, con más de 3.100 medidas solicitadas a juzgados de familia. En Rosario, las oficinas especializadas recibieron a 4.689 personas y formalizaron más de 4.000 denuncias, principalmente por violencia de género y violencia doméstica. Según Barraguirre, las encuestas de satisfacción marcan un 80% de aprobación en ítems como rapidez y escucha activa.

También se detalló la tarea de las fiscalías extrapenales, que en Rosario tramitaron más de 6.000 sucesiones y casi un millar de dictámenes vinculados al consumo, mientras que en Villa Constitución y Casilda se gestionaron unas 1.900 causas sucesorias. En paralelo, se presentaron los números de la Procuración en el plano disciplinario y recursivo. En 2022, por ejemplo, se emitieron 162 dictámenes disciplinarios; en 2025, 40. En cuanto a los dictámenes recursivos ante la Corte, destacó que en los últimos tres años se logró cumplir los plazos legales e incluso anticiparse a los términos máximos.

En materia ambiental, Barraguirre informó que desde 2019 se intervinieron en 35 causas, y remarcó que el organismo sostiene desde ese año un sistema de gestión certificado bajo normas ISO 9001, con auditorías internas y encuestas periódicas a usuarios. Actualmente, el índice de satisfacción general se ubica en torno al 72%.

El procurador subrayó tres principios organizativos que, a su juicio, deben preservarse en cualquier rediseño institucional: la especialidad (mantener funciones diferenciadas en ámbitos no penales), la no delegación (centralizar ciertas funciones técnicas en el mismo órgano) y el pluralismo democrático (asegurar diversidad de enfoques en la estructura).

Sobre la discusión normativa, Barraguirre reconoció que los proyectos de reforma en análisis contemplan dos alternativas para definir el lugar de la Procuración dentro del nuevo esquema constitucional, en particular en relación con los artículos 84 (sobre la composición de la Corte) y 93 (sobre competencias del Poder Judicial). En ese punto, advirtió que existen “áreas de vacancia” en los borradores respecto de funciones actualmente desarrolladas, en especial en materia disciplinaria y de dictámenes recursivos.

Finalmente, planteó la necesidad de que la Convención Constituyente defina si el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) deben permanecer dentro del Poder Judicial o como órganos extrapoderes, recordando que la ley 13.013 de 2008 les otorgó autonomía como principio rector.

Con un informe nutrido de cifras y fundamentos, Barraguirre buscó dejar en claro que la Procuración General cumple un rol clave en la vida institucional santafesina. Y que, de cara a la reforma constitucional en marcha, el desafío será no solo redefinir su lugar formal en el organigrama judicial, sino también garantizar que las funciones que hoy desempeña con altos niveles de demanda y aceptación social no queden sin respaldo normativo.