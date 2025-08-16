Santa Fe sumaría más de $31 mil millones si se coparticipan Aportes del Tesoro Nacional

Serían $31.956 millones o bien $23.967 millones anuales a valores presentes. Es lo que recibiría Santa Fe si se aprueba -el ejemplo del primer caso- una ley para distribuir los fondos de Ayudas del Tesoro Nacional según la propuesta de los gobernadores; o bien lo que embolsaría la administración Pullaro si se impone como norma el dictamen de minoría que postula la Casa Rosada, tal la cifra consignada en segundo término.

La diferencia es grande; la oposición tendría número para imponer su voluntad. Pero correría el riesgo de no recibir nada si el presidente veta -ya lo ha anticipado- una ley eventualmente sancionada con el dictamen de mayoría, lo que podría ser avalado por el tercio de Diputados afines a Milei. Y dejaría a los mandatarios provinciales sin nada nuevo en sus bolsillos.

El pasado miércoles 13 de agosto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de mayoría a favor del proyecto de ley que propone la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta iniciativa, impulsada por los gobernadores provinciales, busca automatizar según los coeficientes de la Ley de Coparticipación Federal, la distribución de los fondos que actualmente los usa distribuye a discreción el Poder Ejecutivo nacional.

El dictamen de minoría fue presentado por el diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza), quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Plantea una distribución automática y equitativa de los ATN, y defiende la potestad del Poder Ejecutivo para administrar dichos fondos de forma discrecional.

Propone mantener la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la distribución de los ATN para casos de emergencia, y eventualmente redistribuir los saldos no usados en cada ejercicio presupuestario, en base a los coeficientes de coparticipación.

Nadin Argañaraz calculó Impacto fiscal de los proyectos. "Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible. En efecto, un 75% sería el porcentaje posible de ser distribuido con criterio coparticipable", esbozó el economista.

Planteó que teniendo en cuenta el año 2025 completo, la propuesta de mayoría implica un incremento de fondos a las provincias y CABA de 0,04% del PBI y la propuesta de minoría de 0,03% del PBI. Para la iniciativa de los gobernadores, implicaría el reparto entre las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de unos $370.188; serían sin embargo $277.641 si la distribución se hace con el esquema del despacho de minoría, calcula Argañaraz.

Las estimaciones del economista se basan en los datos de la Dirección Nacional de Asistencia a las Provincias del ministerio de Economía de la Nación, y los registros de la Agencia de Recaudación ARCA.

