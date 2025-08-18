La política de encajes del BCRA dispara las tasas y congela el crédito

El BCRA implementó un nuevo régimen de encajes diarios que complica la gestión de liquidez de los bancos y eleva las tasas de interés a niveles históricos.

Las últimas jornadas en el sistema bancario argentino estuvieron marcadas por un clima de tensión y desconcierto. La implementación del nuevo régimen de encajes del Banco Central (BCRA), que obliga a los bancos a mantener un nivel diario en lugar del promedio mensual, generó un verdadero caos operativo y elevó las tasas de interés a niveles inéditos. La principal crítica desde el sector privado apunta a que la medida complica la gestión de liquidez y empuja los costos financieros hacia un terreno prácticamente prohibitivo.

El impacto sobre el crédito fue inmediato. Solo las empresas con urgencias de caja se animaron a tomar préstamos tras la última licitación del Tesoro, a tasas anualizadas cercanas al 100%, cuadruplicando la inflación vigente. Hace apenas un mes, esas tasas rondaban el 32%. La consecuencia es un virtual congelamiento del crédito, con efectos directos sobre la producción, la inversión y el consumo. Tal como señaló un ejecutivo de un banco privado: “Que una empresa quiera tomar crédito con estos niveles es garantía de mayor morosidad futura y muestra desesperación”.

Los datos reflejan la magnitud del problema. La mora de usuarios de tarjetas de crédito alcanzó el 4,5%, el doble del promedio reciente, y las pymes enfrentan un escenario crítico. Con el crédito bancario prácticamente vedado, recurren a instrumentos alternativos como el descuento de cheques, a tasas que los propios banqueros califican de “usureras”. Los especialistas anticipan que la volatilidad de las tasas continuará en ascenso, con picos de presión sobre la liquidez intercalados con momentos de sobredesfinanciación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política del gobierno y explicó que el objetivo principal es evitar un exceso de pesos que pudiera desestabilizar la economía, presionando al dólar o a la inflación. Caputo argumenta que el aumento de encajes busca esterilizar la base monetaria y garantizar que la liquidez del sistema financiero no se canalice hacia consumos especulativos o incremento de precios. Según sus palabras, el cambio de actitud del BCRA busca asegurar que los bancos vuelvan a “trabajar de bancos” y no simplemente acumular liquidez en títulos del Tesoro, un concepto previamente conocido como el “Punto Anker”.

No obstante, los banqueros advierten que la preocupación gubernamental por un posible salto del dólar es desmedida. Tras la eliminación del cepo, las compras minoristas de divisas aumentaron con fuerza durante junio y julio, pero en agosto se observó un punto de inflexión, con un ritmo de adquisición notablemente menor. Desde el sector financiero consideran que la normalización de la demanda de dólares no justificaría la drástica política de encajes que mantiene el BCRA.

El endurecimiento de la política monetaria refleja la prioridad del gobierno: controlar la base monetaria antes que facilitar crédito productivo o alivio para empresas y consumidores. La medida, según los expertos, convierte a los bancos nuevamente en actores forzados del mercado de capitales, más que en proveedores de financiamiento a la economía real. La pulseada entre necesidad de liquidez, control de la inflación y estabilidad cambiaria promete prolongarse durante las próximas semanas, con consecuencias inciertas para la actividad económica y el sistema financiero.

En conclusión, el mercado atraviesa un momento de alta tensión: tasas que escalan sin freno, crédito congelado y empresas que enfrentan costos financieros históricos. Mientras el gobierno insiste en el torniquete monetario para proteger la estabilidad macroeconómica, el sector privado advierte sobre un impacto directo en la inversión, el consumo y la confianza empresarial, en un contexto donde cada decisión del BCRA repercute de inmediato en la economía real. La pregunta que surge es si la estrategia de control absoluto de liquidez logrará contener la inflación sin paralizar aún más el crédito y la actividad productiva.