Si Viotti quiere una Rafaela más segura, debe animarse a golpear las puertas correctas

Rafaela, una ciudad con un rico legado cultural y un potencial enorme, enfrenta en la actualidad una serie de desafíos que amenazan su bienestar y desarrollo. La inseguridad ha crecido, afectando no solo la calidad de vida de sus habitantes, sino también la imagen de una comunidad que durante años se ha destacado por su cohesión y seguridad. Sin embargo, esta problemática ha sido, en gran medida, ignorada por los diferentes funcionarios municipales que tuvieron responsabilidades específicas en materia de seguridad de un tiempo a esta parte, quienes parecen más preocupados por sus propios intereses que por los de los ciudadanos a los que representan.

La figura de Viotti en este contexto es crucial. Como intendente, tiene la responsabilidad moral de alzar la voz y exigir cambios tangibles. No solo se trata de proponer soluciones que aborden la inseguridad, sino de hacerlo con audacia y determinación, sin ceder ante el miedo o la especulación. Debe plantear al gobernador Pullaro la necesidad urgente de enfocar más recursos y políticas efectivas hacia Rafaela, para evitar que la ciudad transite un camino de deterioro similar al de Rosario, que ha lidiado con problemáticas severas de seguridad y violencia.

Es fundamental que Viotti proponga un plan de acción claro que involucre a diversas áreas de la sociedad, desde la educación y la inclusión social hasta el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. La colaboración entre el gobierno provincial y los municipios es esencial para crear un entorno seguro donde los ciudadanos puedan vivir sin temor y desarrollar sus actividades diarias con tranquilidad.

Este momento exige urgencia, pero también cohesión. Los ciudadanos de Rafaela merecen un liderazgo que actúe en su beneficio, que escuche sus preocupaciones y que trabaje en soluciones efectivas. No se trata simplemente de hablar por hablar, sino de gestionar el cambio de manera efectiva. A medida que las campañas e incertezas políticas se despliegan, es crucial que los funcionarios entiendan que su verdadero deber es honrar la confianza de quienes los eligen, garantizando su seguridad y bienestar.

Así, la pregunta que queda es: ¿será Viotti lo suficientemente valiente para romper las barreras de la inacción y convertirse en el defensor que Rafaela necesita? La ciudad espera respuestas, y es el momento de actuar con valentía por el futuro de todos sus habitantes.