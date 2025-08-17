Valentín Perrone hizo historia en el motociclismo argentino: primera pole position en Moto3 con solo 17 años

El motociclismo argentino volvió a estar en lo más alto: Valentín Perrone, el joven piloto de 17 años, consiguió su primera pole position en Moto3 y largará desde la primera posición en la carrera principal del Gran Premio de Austria.

Este sábado, representando al equipo Red Bull KTM Tech3, el nacionalizado argentino marcó un sorprendente tiempo de 1:39.938 en la Q2 y se convirtió en el piloto más veloz de la jornada.

De esta manera, el Coyote, como suelen apodarlo, logró su primera pole position y largará por delante de todos en esta categoría, considerada la antesala del MotoGP.

“Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘Ok, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’", expresó el argentino luego de haber conseguido este resultado.

Luego, agregó: "Mañana domingo vamos a tratar de repetir y de ganar el P1. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas”.

Con diez Grandes Premios por disputarse, Perrone llega a esta fecha en la 13.ª posición del Campeonato de Pilotos, que lidera el español José Antonio Rueda.

Cabe destacar que el Gran Premio de Austria comenzará este domingo a las 06:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de la transmisión exclusiva de Disney+ y ESPN.

Fuente: 442