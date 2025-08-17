En su regreso, Lionel Messi hizo un golazo y una asistencia de lujo para darle la victoria a Inter Miami vs. LA Galaxy por la MLS

No podía ser de otra manera. Cuando Inter Miami no encontraba el camino, Lionel Messi necesitó 45 minutos para firmar un regreso a todo ritmo y liderar a Las Garzas a la victoria por 3-1 frente a LA Galaxy en la MLS. El astro convirtió un golazo para destrabar el empate con un teledirigido de larga distancia y, de yapa, se terminó despachando con una asistencia de taco para liquidar el encuentro de la mano de Luis Suárez.

Durante el primer tiempo, las Garzas ratificaron un amplio dominio al encontra la ventaja inicial gracias a Jordi Alba, pero el partido se fue abierto al entretiempo. En el complemento fue cuando el ritmo se volvió vertiginoso. Después de dos semanas ausente por una lesión muscular, Javier Mascherano envió a la cancha al capitán de la Selección Argentina, que ingresó junto a Rodrigo De Paul.

Sin embargo, Leo no necesitó de un largo período de adaptación para rápidamente tomar el control. Apenas con media hora en el césped y tras sufrir el empate parcial, decidió frotar la lámpara. Cuando el reloj marcaba los 83 minutos, tomó la pelota desde tres cuartos de cancha, dejó a dos rivales en el camino, se acomodó para su zurda y desenfundó un remate imposible para convertir su 19° gol en el año. Explotó la red, Miami y todo el estadio con el 2-1 y una victoria que parecía lejana.

El golpe anímico fue tan fuerte que el cierre del encuentro tuvo un guiño extra de su figura. A los 89 minutos, ya totalmente asentado en el juego, se despachó con un taco exquisito para habilitar a Luis Suárez, quien definió para sentenciar el 3-1 final. Gol, asistencia y un regreso revitalizador para Inter Miami, que volvió a sonreír en la MLS.

Con esta victoria, Las Garzas vuelven a afianzarse en la Conferencia Este al ubicarse en la cuarta posición con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos. Aunque lo más importante radica en otro factor: Y Messi regresó en plenitud, una tranquilidad para el próximo compromiso, que será el miércoles 20 de agosto ante Tigres de México, por la Leagues Cup.

