Los Pumas perdieron ante los All Blacks en Córdoba, en su debut en el Rugby Championship

Los Pumas cayeron 41-24 ante los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el estreno de ambos por el Rugby Championship 2025.

El equipo neozelandés fue letal en el primer tiempo, con tries de Sevu Reece, Cortez Ratima y Ardie Savea, y una conducción efectiva de Beauden Barrett. A pesar de un try de Rodrigo Isgró y el esfuerzo argentino, se fueron al descanso 31-10 abajo.

En la segunda mitad, Los Pumas reaccionaron con tries de Tomás Albornoz y Joaquón Oviedo, y llegaron a ponerse 31-24. Sin embargo, los All Blacks recuperaron el control y sentenciaron el partido con dos nuevos tries. Ahora, los equipos volverán a enfrentarse en Vélez por la segunda fecha.

Cómo llegan Los Pumas y los All Blacks

El equipo argentino tuvo una ventana de julio con altibajos: perdió dos veces ante Inglaterra, pero cerró con una victoria frente a Uruguay. El dato ilusionante es el histórico triunfo ante los British & Irish Lions en Dublín, en la previa de la serie con los británicos y el test match rioplatense.

Por su parte, Nueva Zelanda viene de barrer a Francia en Oceanía, al ganar los tres partidos en los que se enfrentaron. De todos modos, los galos viajaron con un plantel alternativo y solo dieron pelea en el primer test.

Para los All Blacks, este será un debut especial: será la primera vez desde 2012 que jugarán dos partidos seguidos en Argentina por el Rugby Championship. No pasaba algo así desde 1991 ganaron dos veces en Vélez.

Justamente en estadio de Liniers, los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda volverán a verse las caras el próximo sábado.

El desafío: cortar la sequía en casa

Los Pumas buscan romper una racha histórica: nunca le ganaron a los All Blacks en suelo argentino. De 16 partidos jugados como locales, solo rescataron un empate inolvidable en 1985 (21-21 en Ferro). El resto, fueron todas victorias neozelandesas.

Sin embargo, el presente invita a soñar. En los últimos cuatro años, Argentina venció tres veces a los hombres de negro, aunque siempre fuera de casa: Parramatta (2020), Christchurch (2022) y Wellington (2024).

Los antecedentes: dominio neozelandés, pero con señales de cambio

La historia marca una clara supremacía de los All Blacks: ganaron 39 de los 43 partidos jugados. Los Pumas suman tres victorias y un empate. Por el Rugby Championship, será el duelo número 24, con 20 triunfos para Nueva Zelanda y tres para Argentina.

Córdoba será sede del seleccionado por sexta vez, tras 11 años sin recibirlo (la última vez fue ante Escocia en 2014).

