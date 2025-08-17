Javier Mascherano habló sobre la vuelta de Messi tras su lesión: “No estaba 100% cómodo”

Lionel Messi volvió en la victoria de Inter Miami 3-1 frente a LA Galaxy y tuvo un papel determinante: ingresó desde el banco, metió el segundo y luego asistió a Luis Suárez para sentenciar el partido.

La Pulga volvió a marcar diferencias, aunque se lo notó lejos de su plenitud física, algo que ya estaba en los planes. Por ese motivo, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa y aclaró cómo se encuentra Leo.

“No estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más, hay que ver cómo terminó de la fatiga, lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día", detalló el DT.

Mascherano fue claro al referirse al regreso de Messi. “Leo es Leo, porque siempre quiere estar en la cancha, ahí es donde es feliz. Entonces, a veces intentamos explicarle, tratar de ir despacio, pero al final, cuando él se siente bien, se conoce a sí mismo como nadie”.

Por eso, el técnico argentino decidió darle algunos minutos en el partido, entendiendo que lo más importante era que Leo empezara a recuperar ritmo de cara a lo que viene.

“Intentamos darle hoy algunos minutos para que empiece a encontrar buenas sensaciones para la semana, para el miércoles, para los próximos partidos”, sentenció.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

Las Garzas volverán a la acción este miércoles ante Tigres de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Fuente: TN