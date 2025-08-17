La tristeza de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: “Mi corazón está roto”

Este sábado por la tarde, Carlos Rottemberg confirmó a través de las redes sociales del Multiteatro que murió Alberto Martín a los 81 años.

En diálogo con TN Show, Carmen Barbieri lamentó la muerte de su amigo y mano derecha.

Entre lágrimas, dijo en un audio: “Gran tristeza. Mi corazón roto”.

Según le contó a este medio Juan Curubeto, abogado y representante de la artista, ella está “muy triste. Justo está en Corrientes con Enemigas íntimas con Luisa Albinoni. Se enteró allá y muy triste, llorando. Sabía que venía con el estado de salud delicado y este desenlace, que no llegó a verlo”.

Alberto Martín y Carmen Barbieri compartieron escenario varias veces en el teatro de revista. De hecho, en los ’80 y ’90 eran dupla bastante frecuente en espectáculos de la calle Corrientes, porque él era el galán cómico ideal para acompañar a una figura explosiva como la vedette.

En su momento también se habló de cierta onda entre ellos fuera del escenario (rumores de romance incluidos), pero ninguno de los dos lo confirmó seriamente: siempre quedó en el terreno de “gran química arriba del escenario” y mucha complicidad personal.

Fuente: TN