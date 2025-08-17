De qué murió Alberto Martín a los 81 años

El mundo del espectáculo quedó impactado tras la muerte de Alberto Martín. A sus 81 años, el galán se encontraba internado por una enfermedad que se agravó hasta su deceso.

En 2021, Martín contó que sus médicos le habían encontrado un tumor en el ojo derecho, aunque él trató de restarle importancia a la gravedad de la situación, ya que se sentía optimista ante la posibilidad de mejorar su diagnóstico.

“Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, había dicho por aquellos días el actor en conversación con Rodrigo Lussich.

Pese a la gravedad del diagnóstico, el actor siempre mantuvo una actitud muy positiva, para llevar tranquilidad a sus fanáticos y a su propia familia.

Martín encaró con valentía la intervención quirúrgica a la que se sometió y el tratamiento posterior: “Veremos qué sale. Yo soy muy positivo en todo esto”.

Durante los últimos días, el artista fue internado bajo pronóstico reservado. La enfermedad que lo aquejaba agravó su estado de salud y los cuidados paliativos incluyeron la sedación hasta sus momentos finales.

Fuente: TN