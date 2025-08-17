Feroz tiroteo en un restaurante de Nueva York: hay tres muertos y ocho heridos

Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras un feroz tiroteo en un restaurante de Brooklyn, Nueva York.



El brutal ataque ocurrió este domingo por la madrugada dentro de Taste of the City Lounge en 903, avenida Franklin.



Por el momento se logró establecer que los policías llegaron al lugar tras un llamado que alertaba sobre el feroz ataque, pasadas las 3:30.

En conferencia de prensa, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó que las víctimas fatales son dos hombres, de 27 y 35 años, y un tercero del que aún no se conoció su edad.

Además, los ocho heridos debieron ser trasladadas a hospitales locales, aunque hasta el momento se desconoce en qué estado se encuentran.

En el lugar se encontraron al menos 36 vainas servidas. “Tenemos el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos registrado en siete meses del año en la ciudad de Nueva York”, dijo Tisch y agregó: “Algo así es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía, y es terrible lo que ha ocurrido esta mañana”.

La policía de Nueva York se encuentra investigando cómo se desencadenó el trágico hecho que se cobró la vida de tres personas.



El local, que trabaja en la zona desde 2022, está ubicado a menos de media milla del histórico Museo de Brooklyn.



El Departamento de Policía de Nueva York realiza tareas para identificar a los sospechosos, quienes escaparon tras el ataque y continúan prófugos.

Horas más tarde del tiroteo se informó que se encontró un arma en las cercanías de la avenida Bedford y Eastern Parkway. Los investigadores intentan determinar si se trata de una de las pistolas utilizadas en el violento episodio.

Esta no es la primera vez que Brooklyn queda vinculado a una situación similar. En noviembre de 2024 se registró allí otro tiroteo, en esa ocasión sin víctimas fatales.

