Santa Fe avanza en la reforma constitucional: semana clave para definir el nuevo esquema institucional

Las comisiones de la Convención Reformadora de Santa Fe firmarán esta semana los dictámenes para la nueva Constitución.

El jueves se reunirá la Comisión Redactora para ordenar los textos que llegarán al recinto a fines de agosto.

El Poder Legislativo y Ejecutivo ya trazaron lineamientos, pero resta definir la arquitectura del Poder Judicial.

Entre los temas sensibles figuran el Ministerio Público, la Defensa General y el sistema de selección y juzgamiento de jueces.

También se debate la autonomía municipal y un posible piso de coparticipación, cuestionado por el ministro de Economía.

La reforma busca actualizar la Constitución de 1962 con nuevos derechos, reglas claras y equilibrio de poderes.

La reforma constitucional en Santa Fe ingresa en una fase decisiva. Desde este lunes y hasta el jueves 21, las cuatro comisiones temáticas de la Convención Reformadora firmarán los dictámenes sobre los temas de su incumbencia, siguiendo el camino iniciado por la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Ese paso abrió el trazado de la nueva arquitectura institucional de la provincia, que comenzará a regir, según lo previsto, a partir de septiembre.

El jueves, además, será el turno de la Comisión Redactora, encargada de organizar la agenda de trabajo que desplegará desde el lunes 25. Su tarea será clave: deberá ordenar y unificar los textos que, a fines de agosto, empezarán a llegar al recinto para ser votados por los convencionales.

La comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, presidida por Rodrigo Borla, ya marcó un rumbo al definir competencias, alcances y contrapesos en la relación entre ambos poderes. Sin embargo, el panorama no está completo: resta acordar la arquitectura del Poder Judicial, donde persisten diferencias internas, en particular dentro del bloque Unidos. Pese a las tensiones, varias reuniones recientes —en despachos legislativos y en la Casa Gris— permitieron acercar posiciones y encaminar la redacción de los dictámenes.

En este frente, los puntos a resolver no son menores: el funcionamiento del Ministerio Público, la figura del Defensor General, el órgano encargado de seleccionar candidatos judiciales y el esquema de juzgamiento de magistrados. La comisión que conduce Lisandro Enrico escuchó en las últimas semanas a jueces, fiscales y especialistas académicos, quienes plantearon sus visiones sobre los desafíos pendientes. El sistema penal aparece como una prioridad, tras las advertencias de la Corte Suprema de la Nación sobre la inconstitucionalidad del modelo anterior, que obligó a Santa Fe a reformular su institucionalidad a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

Otro de los debates sensibles gira en torno a la autonomía municipal. Intendentes de distintos partidos, en particular del justicialismo, impulsan que la nueva Constitución fije un piso de coparticipación para los gobiernos locales. La discusión se tensó la semana pasada, cuando el ministro de Economía, Pablo Olivares, se reunió con convencionales de Unidos y advirtió sobre los riesgos de establecer esa obligación en el texto constitucional. Según el funcionario, ni la Constitución Nacional prevé un esquema semejante, y su inclusión podría condicionar no sólo a la actual administración, sino también a las gestiones futuras.

Más allá de la arquitectura de los poderes y de los debates sobre autonomía, la reforma busca imprimir un sello de modernidad a la Constitución de 1962. En ese sentido, se trabaja en la incorporación de nuevos derechos y garantías, mecanismos de participación ciudadana y un esquema institucional que asegure equilibrio de poderes, reglas claras y seguridad jurídica.

El objetivo, según coinciden distintos convencionales, es que la nueva Carta Magna combine la actualización del marco normativo con un consenso político que trascienda las coyunturas. La clave estará en garantizar que el texto pueda sostenerse en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno y de las diferencias entre bloques.

En este escenario, cobra relevancia el cambio de reglamento votado el jueves pasado, que habilita votaciones de artículos con mayorías más cómodas. Ese movimiento, interpretan varios sectores, podría dejar en los márgenes a La Libertad Avanza, fuerza que no logró consolidar un peso determinante en el debate constituyente.

Con todo, la semana que comienza será crucial. El jueves se espera que cada comisión temática cierre sus dictámenes y que la Comisión Redactora trace la hoja de ruta definitiva. A partir de allí, el reloj empezará a correr hacia fines de agosto, cuando el recinto de la Convención se convierta en escenario de votaciones que marcarán el rumbo institucional de Santa Fe para las próximas décadas.