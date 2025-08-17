Reforma constitucional: las comisiones de la Convención de Santa Fe apuran dictámenes rumbo al texto final

Las comisiones de la Convención Constituyente Reformadora de Santa Fe avanzan en la presentación de dictámenes para la reforma parcial de la Constitución.

La fecha límite para la entrega de despachos generales y de mayoría y minoría es el viernes 22 de agosto.

La Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo fue la primera en presentar sus despachos, con participación de distintos bloques políticos.

La Comisión Redactora recibirá despachos parciales y generales, con plazo hasta el 9 de septiembre, y se espera votar el texto final el 12 de septiembre.

Se reformarán 42 artículos y varias cláusulas transitorias, con sesiones plenarias más frecuentes a partir del 25 de agosto.

El objetivo es lograr una Constitución moderna, equilibrada y con mayor seguridad jurídica y participación ciudadana, pese a las diferencias políticas.

La histórica Convención Constituyente Reformadora de Santa Fe atraviesa una semana clave en su cronograma de trabajo. Las distintas comisiones temáticas avanzan en la presentación de dictámenes y despachos generales que delinearán el texto de la reforma parcial de la Constitución provincial, un proceso que, de acuerdo a lo establecido, deberá quedar concluido a mediados de septiembre.

El viernes 22 de agosto a las 12 del mediodía será la fecha límite para que todas las comisiones eleven sus conclusiones. La primera en expedirse fue la de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, presidida por Rodrigo Borla (UCSF-UCR), que el pasado 15 de agosto presentó dos despachos generales: uno elaborado por Unidos para Cambiar Santa Fe (UCSF), al que adhirió el bloque Somos Vida y Libertad (SVyL), y otro impulsado por La Libertad Avanza (LLA). Ambos fueron girados a la presidencia de la Convención y pasarán posteriormente a la Comisión Redactora.

En el mismo camino están trabajando las demás comisiones. La de Declaraciones, Derechos y Garantías, a cargo de Alejandra Rodenas (MSF-PJ y Aliados); la de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales, presidida por Lisandro Enrico (UCSF-UCR); la de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, que conduce Katia Passarino (UCSF-UCR); y la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, bajo la dirección de Germana Figueroa Casas (UCSF-PRO). Todas deberán cumplir con la misma fecha límite para entregar sus despachos, los cuales serán fundamentales para organizar el debate de las próximas semanas.

Particularmente, la comisión que trabaja sobre el régimen municipal fijó también el 22 de agosto para presentar sus dictámenes, tanto de mayoría como de minoría, lo que refleja la existencia de matices y diferencias entre los distintos bloques políticos sobre un tema de fuerte impacto territorial.

La Comisión Redactora, presidida por Joaquín Andrés Blanco (UCSF-PS), jugará un rol decisivo en la próxima etapa. Se acordó que este cuerpo reciba no sólo los despachos generales de cada comisión, sino también despachos parciales, a fin de sistematizar los textos y darle forma a un borrador consensuado. El plazo para esa presentación quedó establecido para el martes 9 de septiembre, mientras que el viernes 12 de septiembre se prevé la votación del texto definitivo de la reforma en la última sesión plenaria de la Convención.

El proceso no será sencillo. Los convencionales tienen por delante la reforma de 42 artículos de la Constitución vigente, junto con la incorporación de varias cláusulas transitorias. Esto obligará a multiplicar la frecuencia de las sesiones a partir del lunes 25 de agosto, según lo resuelto por la Comisión de Labor Parlamentaria, encabezada por Felipe Michlig. La intención es garantizar el tiempo suficiente para debatir cada aspecto del texto, que va desde la organización del poder legislativo y ejecutivo hasta la regulación de la justicia, el funcionamiento de los municipios, la participación ciudadana y la ampliación de derechos.

La decisión de apurar el trabajo responde a un objetivo compartido: dotar a Santa Fe de una Constitución actualizada, capaz de reflejar los desafíos institucionales del presente sin perder de vista la necesidad de acuerdos amplios. Sin embargo, la coexistencia de despachos de mayoría y minoría anticipa un debate intenso, en el que quedará en evidencia la correlación de fuerzas políticas y las prioridades de cada sector.

A medida que se acerque la fecha límite, los convencionales se verán obligados a definir posiciones y a tender puentes para evitar bloqueos que puedan trabar la sanción final del texto. El desafío, como han repetido varios actores del proceso, es lograr una Constitución moderna y equilibrada, que brinde seguridad jurídica y al mismo tiempo amplíe las garantías ciudadanas.

Con los plazos sobre la mesa y los borradores en plena elaboración, la Convención Constituyente entra así en la recta decisiva. Las próximas semanas no sólo definirán los contenidos de la nueva Constitución, sino también la capacidad de la política santafesina para alcanzar consensos en un terreno que marcará el rumbo institucional de la provincia en las próximas décadas.