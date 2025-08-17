Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

El Gobierno nacional anunció que dejará de financiar las residencias médicas y que, desde 2026, cada provincia deberá hacerse cargo tanto del costo como de la organización de los exámenes de ingreso. Esta medida adoptó fuertes críticas desde Santa Fe, con una decisión que catalogaron como "unilateral" y sin consenso previo.

UNO Santa Fe dialogó con el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la provincia, Gonzalo Chiesa, quien expresó que “en el último Cofesa se nos informó de manera unilateral que la última cohorte que rindió el 1 de julio iba a ser la última que financiaba el sistema nacional”.



Nuevos recortes a la salud

Esta no fue la única modificación intempestiva. Semanas antes, Nación retiró el financiamiento de dos disciplinas claves en la residencia interdisciplinaria de salud mental: trabajo social y terapia ocupacional. Esto generó una situación “compleja” para el modelo de atención que busca ser integra

“La salud mental debe ser fundamentalmente interdisciplinaria, y esas disciplinas no podían quedar afuera. Tomamos una decisión política de sostener desde la provincia el modelo interdisciplinario, y vamos a bancar los cinco cargos”, aseguró el funcionario.

Chiesa remarcó el compromiso de la provincia con el sistema de formación médica. Este año, el examen único de residencias tuvo un 10% más de inscriptos respecto a 2024, gracias a un trabajo articulado con universidades y acciones para fortalecer las especialidades.

“El sistema de residencias es una herramienta que fortalecemos año a año, revisando lo necesario. Estábamos contentos con el crecimiento de inscriptos”, dijo. Pero agregó que “horas después del examen, cambian radicalmente las reglas del juego”.

Entre los cambios inesperados: las residencias dejarán de ser consideradas contratos y pasarán a ser becas, eliminando derechos laborales como las guardias de 12 horas y el descanso post-guardia. “Nos dejó sorprendidos porque habíamos dado la bienvenida a los residentes y, de golpe, tuvimos que cambiar todo sin consenso”, denunció Chiesa.

Exámenes irregulares

La situación se agravó con las denuncias de irregularidades en los exámenes nacionales que trascendieron, con estudiantes extranjeros responsables que tuvieron que rendir nuevamente el examen. Copias, filtraciones y falta de claridad pusieron en duda el proceso y afectaron directamente a los futuros profesionales.

“Pareció como que todos los residentes cayeron en la misma bolsa, y no es así. Hubo mucha incertidumbre, muchos sin saber si tenían que rendir o no”, explicó.

Santa Fe traza su propio sistema de residencias

Ahora, la medida más impactante: Nación anunció que dejará de financiar el sistema de residencias a partir de 2026, traspasando toda la responsabilidad económica y operativa a las provincias. Esto, según Chiesa, “pone en jaque” al sistema nacional tal como se conoce. “Tenemos una normativa desde 1984 que nos obliga a aportar a los residentes, pero esto implica que ahora tendremos que solventar todo, incluso construir nuestro propio examen”, advirtió.

Hasta ahora, el sistema permitía que todas las provincias rindieran el mismo examen en una fecha unificada. Con el cambio, esto quedará disuelto. La provincia ya trabaja en una propuesta local para sostener el sistema. “Estamos en un proceso de discusión interna para ver cómo operativizar esto. Vamos a hacer un análisis pormenorizado de nuestras especialidades y definir la oferta de forma autónoma”, detalló.

Además, alertó sobre una posible desigualdad entre provincias: “No todas están en condiciones de solventar esto. Se va a generar un desequilibrio muy grande entre jurisdicciones”.

