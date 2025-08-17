MIRÁ LOS GOLES: Atlético ganó y se consolida en la punta de la Zona B

Atlético consiguió una importante victoria sobre Douglas Haig, al triunfar 2-1 en un encuentro correspondiente a la 5° fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. Con goles de Damiano Jaime y Ciro Leineker, «La Crema» se consolidó como líder en la tabla, a pocas fechas de concluir la segunda etapa del torneo.

El partido, disputado en Pergamino, comenzó con un claro dominio del equipo dirigido por Iván Juárez, que se mostró más activo en la cancha aunque enfrentó algunas faltas reiteradas en el mediocampo por parte del local. A los 25 minutos (1T), luego de varios córners, Damiano Jaime abrió el marcador, al cabecear un tiro de esquina ejecutado por Facundo Affranchino.

En la segunda mitad, Atlético amplió su ventaja rápidamente. A los 5 minutos (2T), Lucas Albertengo realizó un pase filtrado que dejó a Ciro Leineker frente al arquero, quien logró definir junto a un palo, estableciendo el 2-0.

Douglas Haig mejoró su rendimiento pero lo hizo más por errores del rival que por sus virtudes. En un córner, una salida errónea del arquero Emanuel Bilbao permitió a Fabricio González descontar, poniendo el marcador 2-1. A partir de ahí, el equipo local presionó a la defensa de Cremosa, que tuvo que esforzarse para mantener el resultado.

Atlético enfrentará a Independiente de Chivilcoy en su próximo encuentro, programado para el fin de semana en Barrio Alberdi.

Formaciones:

Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana y Mariano Mauri; Emiliano Bogado, Brian Meza, Gonzalo Baglivo y Joaquín Petino; Rodrigo Caballuci y Fabricio González. DT: Damián Bastianini.

Atlético: Emanuel Bilbao; Julián Fuyana, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Damiano Jaime y Agustín Pastorelli; Lucas Albertengo y Ciro Leineker. DT: Iván Juárez.

Goles: 24' Damiano Jaime (ATL), 50' Ciro Leineker (ATL), 61' Fabricio González (DOU)

Cambios: 51' Santiago Gutiérrez x Joaquín Petino (DOU), 51' Joaquín Castellano x Brian Meza (DOU), 51' Martin Gómez x Boris Magnago (DOU), 60' Joaquín Stizza x Facundo Affranchino (ATL), 72' Muriel Orlando x Emiliano Bogado (DOU), 79' Agustín Alfano x Ciro Leineker (ATL), 79' Lorenzo Muñoz x Rodrigo Caballuci (DOU), 79' Braian Miranda x Agustín Pastorelli (ATL), 86' Nicolás Varela x Lucas Albertengo (ATL), 86' Jorge Márquez x Damiano Jaime (ATL)

Amonestados: Ciro Leineker (ATL)