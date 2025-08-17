Ben Hur le ganó 3 a 1 a Crucero del Norte y sueña con la revalida

Ben Hur se impuso 3-1 a Crucero del Norte en la quinta fecha de la Zona B de la Fase Reválida del Torneo Federal A, en un encuentro disputado este domingo en el estadio "Néstor Zenklusen". Los goles del equipo local fueron anotados por Juan Cruz Giacone, quien marcó dos veces, y Joaquín Molina. Por su parte, Ernesto Álvarez descontó para la visita.

Desde el inicio, Ben Hur dominó el juego. Molina tuvo la primera oportunidad clara y, tras un error en la defensa visitante después de un córner, abrió el marcador.

A medida que avanzaba el partido, el equipo local continuó generando ocasiones, destacando la participación de Bessone, quien asistió a Giacone para aumentar la ventaja.

A pesar de varios intentos, el arquero de Crucero, Colli, se destacó evitando una goleada aún mayor. En los minutos finales, Álvarez logró descontar para los misioneros, pero el resultado ya estaba definido.

Con esta victoria, Ben Hur refuerza su posición en casa y se ilusiona con ingresar a la zona revalida. Su próximo desafío será ante Bartolomé Mitre en Posadas, donde intentará mejorar su desempeño como visitante.