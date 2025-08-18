Inseguridad en Rafaela: ¿Qué puede hacer Viotti?

La inseguridad que está azotando a Rafaela no es una sensación ni una campaña de los medios independientes que se animan a decir la verdad y no dependen de ninguna pauta oficial, la inseguridad existe y cada día es mayor. Desde el gobierno local poco y nada se hace, mal que le pese a algunos funcionarios que le "llenan" la cabeza al intendente pero no le brindan soluciones concretas. Rafaela no tiene una política concreta en materia de seguridad, lo que se hace es "emparchar", no hay capacidad demostrada. Ya dijimos hasta el hartazgo que la provincia es la gran responsable de la seguridad en la ciudad y es el Ministro de Seguridad quien tiene que impartir las directivas concretas para que se pueda revertir esta situación, de lo contrario Rafaela va camino a convertirse inexorablemente en Rosario.

Tambien venimos insistiendo que el Intendente Viotti debe golpear las puertas adecuadas y defender a los rafaelinos por sobre sus propios intereses políticos. Viotti debe tener las agallas para saltar estructuras burocráticas y peticionar para que nadie se "olvide" de Rafaela. Hace falta mucha más presencia policial en los barrios, móviles que la recorran, policías capacitados y entrenados para caminar las calles de Rafaela y muchas más cámaras de seguridad que permitan hacer un seguimiento adecuado cuando se comete un ilícito. También es importante que la GUR acompañe con mucha más presencia recorriendo toda la ciudad y dándole herramientas de defensa mucho más poderosas que las que hoy tiene. Los agentes de la GUR están en una absoluta desventaja en relación con los delincuentes, es importante dotarlos de una posibilidad de defensa mucho más poderosa ante los cacos.

Viotti debe destinar recursos para que la ciudad tenga muchas más cámaras y más agentes GUR. Hacen falta más móviles, tanto autos como motocicletas, para que la GUR tenga una presencia permanente en las calles de Rafaela.

Hoy en la ciudad se destinan dineros a causas justas pero que no hacen a la importancia de vivir con tranquilidad y seguridad. En nuestras recorridas por las calles de Rafaela la gente lo que más le preocupa es la inseguridad, la gente quiere salir a la calle y que no le roben el celular o llegar a sus casas y ver como se aprovecharon y les desvalijaron el hogar.

Viotti debe exijir seguridad al responsable de impartirla, pero también ayudar con todos los medios a su alcance. La gente le dio a Viotti un mandato, ese mandato debe ser honrado. Rafaela es insegura pero aún se está a tiempo, solo hay que tener coraje y decisión.