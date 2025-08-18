Con un equipo alternativo River venció 4-2 a Godoy Cruz en un verdadero partidazo

En un duelo más que atractivo, River venció 4-2 Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El Millonario está enfocado en el partido ante Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y por este motivo presentó ante el Tomba un equipo alternativo que estuvo a la altura y se quedó con los 3 puntos.

Un primer tiempo electrizante

Apenas iban 3' minutos de juego cuando River abrió el marcador. Dadín recibió de Giuliano Galoppo y rápidamente lo buscó a Sebastián Driussi, quien sacó un derechazo tremendo que se colgó del ángulo izquierdo de Petroli y estableció el 1-0.

Pero lejos de achicarse, Godoy Cruz respondió con rapidez y encontró el 1-1 en los pies de Auzmendi a los 8' minutos. La jugada comenzó con Andino por la banda izquierda, que se fue de Portilla y lanzó el centro para su compañero de ataque, quien le ganó la posición a Rivero para igualar el encuentro.

A los 11' PT Altamira se escapó de la defensa millonaria y luego definió de forma certera para decretar el 2-1 del Tomba, pero se encontraba en offside y el tanto fue anulado correctamente.

Pocos minutos después River hilvanó una jugada en la que avanzó por la banda derecha y luego tocó atrás buscando a Dadín. El juvenil definió sobre el arquero y no pudo convertir. Sin embargo, el rebote le cayó a Giuliano Galoppo, que la mandó a guardar para poner el 2-1 en el Monumental a los 19' de juego.

El trámite del partido era de ida y vuelta, y estando nuevamente en desventaja Godoy Cruz no dudó en ir al ataque. Así fue que a los 26'

Altamira se escapó en velocidad, pisó el área y enganchó buscando el hueco, pero se topó con el pie de Rivero tratando de cortarlo.

Sin titubeos, Sebastián Zunino cobró penal y Auzmendi lo cambió por gol para establecer el 2-2.

Pero eso no fue todo, porque antes de que los equipos se marchen al descanso, River gritó un gol más. A los 50' Galoppo se desmarcó en un corner y ganó de cabeza para poner otra vez en ventaja al Millonario por 3-2.



En un duelo más que atractivo, River venció 4-2 Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El Millonario está enfocado en el partido ante Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y por este motivo presentó ante el Tomba un equipo alternativo que estuvo a la altura y se quedó con los 3 puntos.

Un primer tiempo electrizante

Apenas iban 3' minutos de juego cuando River abrió el marcador. Dadín recibió de Giuliano Galoppo y rápidamente lo buscó a Sebastián Driussi, quien sacó un derechazo tremendo que se colgó del ángulo izquierdo de Petroli y estableció el 1-0.



Pero lejos de achicarse, Godoy Cruz respondió con rapidez y encontró el 1-1 en los pies de Auzmendi a los 8' minutos. La jugada comenzó con Andino por la banda izquierda, que se fue de Portilla y lanzó el centro para su compañero de ataque, quien le ganó la posición a Rivero para igualar el encuentro.



A los 11' PT Altamira se escapó de la defensa millonaria y luego definió de forma certera para decretar el 2-1 del Tomba, pero se encontraba en offside y el tanto fue anulado correctamente.

Pocos minutos después River hilvanó una jugada en la que avanzó por la banda derecha y luego tocó atrás buscando a Dadín. El juvenil definió sobre el arquero y no pudo convertir. Sin embargo, el rebote le cayó a Giuliano Galoppo, que la mandó a guardar para poner el 2-1 en el Monumental a los 19' de juego.



El trámite del partido era de ida y vuelta, y estando nuevamente en desventaja Godoy Cruz no dudó en ir al ataque. Así fue que a los 26'

Altamira se escapó en velocidad, pisó el área y enganchó buscando el hueco, pero se topó con el pie de Rivero tratando de cortarlo.

Sin titubeos, Sebastián Zunino cobró penal y Auzmendi lo cambió por gol para establecer el 2-2.



Pero eso no fue todo, porque antes de que los equipos se marchen al descanso, River gritó un gol más. A los 50' Galoppo se desmarcó en un corner y ganó de cabeza para poner otra vez en ventaja al Millonario por 3-2.



Otra vez River goleó de entrada

En el inicio del complemento, Driussi capturó una pelota que quedó muerta en el área y definió picándola en una posición difícil para marcar su doblete y estirar la ventaja de River.

A pesar de tener una distancia de dos goles, el Millonario fue en busca de más y tuvo varias oportunidades para ampliar aún más el marcador, sobre todo en los pies de Miguel Borja que ingresó en el complemento y sobre el final del encuentro se perdió un gol increíble debajo del arco.

River Plate vs Godoy Cruz: las formaciones

River Plate: Ledesma; Bustos, Portillo, Rivero, Casco; Galoppo, Castaño, Nacho Fernández; Quintero, Driussi y Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Petroli; Arce, Mendoza, Escobar, Morán; N. Fernández, Poggi, Ábrego; Altamira, Auzmendi y Andino. DT: Walter Ribonetto

Fuente: 442