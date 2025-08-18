Mastantuono revela qué se tatuaría del Real Madrid: “Me encantaría tenerlo”

Franco Mastantuono declara amor y compromiso al Real Madrid. En apenas unas jornadas el argentino ha sido claro sobre la historia que quiere escribir en el Bernabéu. En las últimas horas y en charla con los medios del club, fue tajante alrededor de lo que se tatuaría en caso de triunfar por la casa blanca del fútbol. En unas horas puede llegar el debut por el Santiago Bernabéu.

“¿Si pudiera hacerme un tatuaje del Real Madrid? Obviamente, la Champions League. Me encantaría…Mi primer recuerdo del Real Madrid son las tres Champions League, las vi ganar las tres seguidas. Vi aquella época del Real Madrid, donde ganaron seis Champions League en 11 años. Fue increíble, y lo seguí con mucha atención porque soy un aficionado apasionado”, reflexiones de Franco Mastantuono sobre lo que quiere conseguir con el club español.

No es gratuito que Franco Mastantuono elija esto como el momento que le puede llevar a inmortalizar su piel con Real Madrid. Tener 17 años hace que haya coincidido en el tiempo con una de las mejores décadas de la historia del conjunto merengue. Desde 2014 hasta el 2024 que los merengues ganaron hasta seis ediciones de la Copa de Europa. Para que nos hagamos una idea, AC Milán tiene 7, Barcelona 5 o Liverpool con Bayern Múnich también 6. Es el gran dominador de Europa.

Mastantuono fue tajante sobre el desafío que viene por delante. Se trata de un reto que le llega cuando tienes 17 años de edad y en una temporada donde podría también igualmente meterse en la convocatoria para el Mundial: “Siempre es bueno ver a jugadores argentinos en Europa, sobre todo en el Real Madrid. Hace poco fueron El Fideo (di María) y Pipita Higuain. Los vi crecer, lo cual fue increíble. Ahora me toca a mí y eso me hace muy feliz…¿Cómo es tener 17 años y que te contacte el Real Madrid? Increíble, increíble. Soy una persona sencilla, de Azul, una ciudad pequeña. Cuando llegó algo tan grande, me quedé maravillada, y cuando se hizo oficial, fue un sueño…Bueno, no hay mucha explicación. Es el mejor club del mundo y siempre he soñado con jugar aquí desde pequeño”.

Por lo pronto Franco Mastantuono se entrena en la ciudad deportiva de Valdebebas a la espera de empezar su temporada con el Real Madrid. Esta iniciará el día martes frente a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de LaLiga. Pensando en los sueños de Franco, el sorteo de la Champions League llegará el próximo 28 de agosto y dónde se definirán los primeros 8 rivales de la Casa Blanca del fútbol durante la fase de liguilla. Ahí empieza el verdadero camino a Budapest.

Di María bendijo el fichaje de Mastantuono

El actual jugador de Rosario Central es el último futbolista fichado con nacionalidad Argentina por parte del Real Madrid. Tuvieron que pasar 15 años para que la Casa Blanca del fútbol volviese a incorporar a un jugador de la Albiceleste. José Mourinho fue vital en el arribo del zurdo de Benfica en un verano del 2010 donde se lo rifaba media Europa.

“Tiene un potencial increíble. Esperemos que le vaya muy bien, sería muy lindo que otro argentino nos represente muy bien, que pueda ganar títulos y seguir creciendo. Ojalá que le vaya muy bien, la ciudad es espectacular y se va a adaptar muy fácil. Jugar en el Real Madrid es algo único y tiene que aprovecharlo muchísimo”, reflexiones de Ángel en TNT sobre el arribo de Franco al club más laureado de España y Europa.

