No se vio en TV: la polémica reacción de Edinson Cavani cuando salió reemplazado en Independiente Rivadavia vs. Boca

En el Estadio Malvinas Argentinas y con ambas parcialidades, Boca Juniors visita este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize busca dejar atrás la peor racha de su historia en cuanto a partidos sin ganar.

Es que el club de la Ribera no triunfa desde abril, desde que se impuso ante Estudiantes. Son casi 4 meses y 12 encuentros consecutivos sin victorias de los de azul y oro en los 90 minutos. Además, Russo aún no ganó desde su regreso al equipo y acumula 16 sin vencer si se tienen en cuenta los últimos partidos de su segundo ciclo.

EL FASTIDIO DE CAVANI TRAS SER REEMPLAZADO: El Matador salió enojado y tuvo un pequeño cruce con Úbeda.



Aunque Leandro Paredes, con la ayuda de un desvío en el área, generó el único gol del partido en la primera mitad, quedó latente una oportunidad perdida por Edinson Cavani. El delantero uruguayo se mantiene errático y este domingo desperdició una chance inmejorable.

Un centro por la derecha lo dejó solo en el área chica para anotar lo que pudo haber sido el primero de la noche, pero la pelota, accesible, pasó por debajo de sus tapones. Para colmo, Russo decidió cambiarlo por Milton Giménez en el complemento y el charrúa se mostró molesto.

Las cámaras de la transmisión de ESPN lo mostraron cabizbajo en su salida del campo y, tras el saludo con el compañero que lo reemplazó, se dirigió a Claudio Úbeda para recriminarle el cambio.

Fuente: bolavip