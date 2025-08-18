Leandro Paredes habló de la polémica del primer gol de Boca en Mendoza y reveló a quién le dedicó el festejo

Leandro Paredes consiguió la primera victoria desde su vuelta a Boca. Fue en la goleada 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El mediocampista tuvo un protagonismo especial en el primer tanto, el cual festejó con una dedicatoria muy especial y emotiva.

Iban 29 minutos del primer tiempo cuando el campeón del mundo mandó un centro por lo bajo desde la derecha: la pelota rebotó en un defensor y el arquero Ezequiel Centurión no la pudo contener, por lo que terminó dentro del arco. Así fue el primer gol del Xeneize.

Ante las dudas que se generaron sobre la autoría del gol, Paredes dijo después del partido: “Da igual, lo importante es el resultado. Nos hace bien como equipo, como grupo y a la gente también. Lo importante es darles una alegría a ellos”.

Lo cierto es que, al momento del festejo, el mediocampista salió corriendo y con sus dos dedos índices señaló hacia el cielo. Una vez terminado el encuentro, subió a su cuenta de Instagram una historia en la que reveló el significado de ese gesto.

“No pude ir a despedirte, amigo mío. Pero estoy seguro de que estarás feliz. Descansá en paz, Ramón querido”, escribió el futbolista de Boca, dejando en claro que su celebración fue para la memoria de Ramón Maddoni, el histórico descubridor y formador de futbolistas que murió el viernes a los 83 años.

Fuente: TN