Cuál es el estado de salud del piloto que sufrió un impactante vuelco en una carrera en Río Negro

Juan Ignacio Álvarez fue protagonista de un impactante accidente en la Fiat Competizione, que este fin de semana desembarcó en General Roca, Río Negro, para disputar la sexta fecha de la temporada.

El auto tuvo un problema en los frenos, lo que provocó que se despistara y diera diez vuelcos antes de impactar contra el muro de contención. Álvarez logró salir por sus propios medios, aunque sufrió lesiones debido al impacto.

Según informó Carburando, los estudios médicos confirmaron que sufrió una fractura de clavícula. Si bien se encuentra fuera de peligro, fue trasladado a un centro de salud, donde continuará con los controles correspondientes.

Así quedó el auto de Juan Ignacio Álvarez

Tras la actividad, el vehículo fue retirado del autódromo por una grúa y las cámaras de Carburando registraron que quedó totalmente destruido.

El accidente se produjo en la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos más un giro. La carrera se detuvo durante varios minutos y cuando llegó la reanudación, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.

La categoría Fiat Competizione es una de las teloneras del TC2000 y según su página web fue creada bajo atributos de calidad, tecnología y distinción, satisfaciendo la adrenalina, la pasión deportiva y las exigencias de aquellos aficionados que sueñan con pilotear un auto de carrera.

Fuente: TN