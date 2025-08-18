Rodrigo de la Serna y Matías Mayer arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie argentina

Netflix está arrasando las listas de más vistos con producciones de la Argentina. Grandes actores protagonizar diversas historias junto a la plataforma, que sigue prometiendo más contenido. En las últimas horas, se confirmó que Rodrigo de la Serna y Matías Mayer se suman al catálogo con una nueva producción que ya despierta interés en la industria. Ambos traerán a la pantalla la historia de Aníbal Gordon, que será producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik.

Rodrigo de la Serna y Matías Mayer arrasan en Netflix con una nueva serie argentina

Las producciones argentinas de Netflix se vuelven furor entre los fanáticos y espectadores de la plataforma. En esta ocasión, Rodrigo de la Serna y Matías Mayer vuelven a las pantallas con una serie nacional que promete traer una historia policial, basada en hechos reales. Producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik, y con Pablo Trapero como showrunner, la misma seguiría la historia de Aníbal Gordon, interpretado por el reconocido actor de "Okupas", "La Casa de Papel" y otros grandes éxitos.

En las últimas horas, la plataforma anunció que se está llevando a cabo la producción, y que aún no tiene una fecha de estreno estipulada. Sin embargo, emocionó a todos los espectadores al explicar que su rodaje en Buenos Aires está por llegar a su fin, y continuará en Río Negro. El cast no solo cuenta con la participación de los actores de renombre, sino que además se les une un elenco de lujo con las actuaciones de Matías Recalt y Camila Peralta.

El thriller está inspirado en hechos reales, y narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70. Preludio Producciones SA fue la encargada con Netflix de llevar adelante esta promesa. Bajo la dirección del mismo Trapero y de Pablo Fendrick, la serie está escrita por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración en guión de Marcelo Larraquy, autor de la novela original y de la que será basada "Gordon”.

La historia de Aníbal Gordon se suma a las promesas de Netflix Argentina, que llega de la mano de los géneros thriller y policiales. Los espectadores ya demostraron su emoción en las redes sociales, en cuanto se compartieron las primeras imágenes de cómo lucirán los actores. Con dos carreras diferentes en el mundo del cine y las series streaming, estos artistas se unirán en un proyecto que ya generó intriga en todos los fanáticos de ellos y del género.

Fuente: caras.perfil.com