La Convención Reformadora de Santa Fe avanza con la conformación de la Comisión Redactora

Este lunes 18 de agosto comienza a funcionar la Comisión Redactora en la Convención Reformadora de Santa Fe, encargada de armonizar el texto final de la reforma constitucional.

La comisión está presidida por Joaquín Blanco, con Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria, e integra representantes de todas las fuerzas políticas.

Las comisiones temáticas tienen plazo hasta el viernes para entregar sus dictámenes, que servirán de base para la redacción final.

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana continuará sus trabajos en la Cámara de Diputados desde las 9:00.

Esta comisión aborda temas como participación ciudadana, democracia semidirecta, seguridad pública, eficiencia de servicios, políticas públicas y federalismo.

Entre sus principios destacan la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas, mientras la Convención avanza hacia la etapa decisiva de elaboración del texto final.

Este lunes 18 de agosto marcará un punto de inflexión en el proceso de reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. En el marco de la Convención Reformadora, comenzará a funcionar la Comisión Redactora, órgano clave en la integración y armonización del texto final que será sometido al plenario.

La importancia de esta instancia radica en que será la encargada de ordenar, compatibilizar y dotar de coherencia jurídica y política a los artículos propuestos por las distintas comisiones temáticas. Se trata de un paso fundamental hacia la construcción de un nuevo marco normativo que redefinirá las bases institucionales de la provincia.

La Comisión Redactora está presidida por Joaquín Blanco, quien estará acompañado por Emiliano Peralta en la vicepresidencia y por Patricia Boni como secretaria. Su integración responde al principio de pluralidad política, ya que participan representantes de todas las fuerzas con presencia en la Convención, lo que busca garantizar consensos amplios y legitimar el resultado final.

Mientras tanto, las comisiones temáticas continuarán trabajando a contrarreloj. Tienen plazo hasta el viernes próximo para elevar sus dictámenes, insumos indispensables para que la Comisión Redactora pueda iniciar la tarea de síntesis. Estos dictámenes constituyen el núcleo del debate sustantivo, donde se definen las propuestas de cambio en materia de poderes del Estado, derechos y garantías, régimen municipal, sistema electoral y otros aspectos centrales de la vida institucional santafesina.

Continuidad en otras comisiones

Además de la puesta en marcha de la Comisión Redactora, este lunes también seguirá sesionando la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que se reunirá desde las 9:00 en el recinto de la Cámara de Diputados.

Este grupo de trabajo aborda una mirada integral sobre la calidad institucional y democrática del Estado santafesino. Sus debates incluyen ejes como la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia semidirecta, la seguridad pública, la eficiencia de los servicios estatales, la planificación de políticas públicas y la promoción de un federalismo de concertación.

Dentro de los principios que guían su labor se destacan dos puntos de fuerte carga simbólica: la inclusión de una cláusula democrática como resguardo de la institucionalidad provincial y el reconocimiento expreso de la causa Malvinas, una reivindicación que trasciende lo jurídico y conecta con la identidad histórica y política del país.

Una etapa decisiva

Con estos movimientos, la Convención Reformadora entra en una etapa decisiva. La simultaneidad de trabajos refleja la dinámica propia de este tipo de procesos: mientras las comisiones temáticas afinan sus dictámenes, la Comisión Redactora empieza a dar forma al esqueleto de la nueva Constitución.

La expectativa política y social es alta. No solo porque se trata de la primera reforma constitucional en décadas, sino también porque el proceso se desarrolla en un contexto de demandas crecientes de mayor transparencia, eficiencia estatal y participación ciudadana. En ese sentido, los convencionales buscan equilibrar la actualización normativa con la construcción de consensos que doten de legitimidad al texto final.

Los próximos días serán determinantes. El viernes marcará el cierre de una etapa con la entrega de los dictámenes de cada comisión, que luego serán insumo para el trabajo de la Redactora. Una vez armonizado el texto, será el plenario de la Convención el que tenga la última palabra.

La reforma constitucional de Santa Fe avanza, entonces, con un cronograma intenso y con la mirada puesta en un objetivo central: ofrecer a la sociedad santafesina un nuevo pacto institucional que refuerce la democracia, modernice al Estado y siente bases sólidas para las próximas generaciones.