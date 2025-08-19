El costo de la canasta alimentaria alcanza cifras récord y sigue golpeando el bolsillo de las familias argentinas

En julio, llenar el changuito del supermercado para una familia tipo superó los $769.000, más de la mitad de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC.

Las provincias patagónicas tienen los precios más altos: Santa Cruz ($769.319), Chubut ($759.467) y Tierra del Fuego ($751.937), mientras que el noreste registra los más bajos.

La Ciudad de Buenos Aires se ubica entre las más económicas ($705.323) gracias a la cercanía a centros de distribución y la competencia comercial, aunque tuvo una suba mensual de 1,8%.

Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%) registraron los mayores aumentos mensuales; Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas mostraron alzas moderadas.

Productos como el pan lactal y el azúcar encabezaron los incrementos, mientras que algunos alimentos, como el dulce de leche y el choclo, bajaron de precio en algunas provincias.

Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria subió 1,9%, situando el monto necesario para no ser indigente en $515.405, y la CBT también avanzó 1,9%, alcanzando $1.149.353 para no ser considerado pobre.

El impacto de la inflación sobre el consumo familiar volvió a sentirse con fuerza en julio, mes en el que llenar el changuito del supermercado registró aumentos significativos en varias regiones del país. Según un relevamiento privado, la compra mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo de clase media —dos adultos y dos menores— puede superar los $769.000, un monto que representa más de la mitad de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC, el indicador oficial que marca la línea de pobreza.

Aunque los costos varían entre jurisdicciones, la diferencia no resulta tan marcada. Las provincias patagónicas encabezan el ranking de precios más altos: Santa Cruz lidera con $769.319, seguida por Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188). Según la consultora Analytica, los costos logísticos y de distribución en la región explican gran parte de estas subas. Por el contrario, en el noreste argentino se observan los valores más bajos: Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579). La diferencia entre el ticket más caro y el más económico supera los $77.000 en apenas un mes.

Un caso particular es el de la Ciudad de Buenos Aires, que, lejos de liderar el ranking de precios, se ubica entre las jurisdicciones más económicas con un gasto de $705.323. Esto se explica por la proximidad a centros de distribución y la fuerte competencia comercial. Sin embargo, la capital fue una de las jurisdicciones con mayor suba mensual, con un incremento del 1,8%.

Provincias con mayores incrementos

En términos de variación mensual, Jujuy registró la mayor suba con un 3,9%, seguida por Catamarca y Corrientes, ambas con aumentos del 2,5%. En valores absolutos, Catamarca lidera con un alza de $34.000, seguida por Corrientes (+$29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139).

Las provincias patagónicas, por su parte, mostraron las menores alzas durante julio: Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997). Esto evidencia que, pese a contar con los tickets más altos, los incrementos mensuales en la Patagonia son relativamente moderados.

Otro factor que incide en los precios es la carga impositiva. Un estudio del IERAL señala que Misiones presenta la mayor presión tributaria efectiva sobre su Producto Bruto Geográfico, con un 12,9%, seguida por Tucumán (8,0%) y Buenos Aires (7,2%). Este componente explica en parte la diferencia de costos de los alimentos entre jurisdicciones.

Productos que más aumentaron

Entre los alimentos, el pan lactal encabezó los aumentos en casi todas las provincias, con subas superiores al 5%. El azúcar también mostró incrementos generalizados, que oscilaron entre 3% y 5%, con picos del 7,6% en San Juan y Misiones. El café instantáneo registró subas del 2% al 3%, mientras que las supremas de pollo envasadas aumentaron hasta 5%.

En contraste, algunos productos básicos experimentaron bajas: la lata de choclo se abarató hasta un 5,5% en Chaco, y el dulce de leche retrocedió más de 4% en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y La Pampa, reflejando cierta volatilidad en los precios de determinados alimentos.

Línea de pobreza y alimentos esenciales

El INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,9% en julio. Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó $515.405. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios esenciales —exceptuando el alquiler de vivienda—, también avanzó 1,9%, situando el monto necesario para no ser considerado pobre en $1.149.353.

Estos datos reflejan la presión creciente sobre el bolsillo de las familias argentinas, en un contexto donde la inflación no cede y los incrementos en los precios de alimentos y bebidas afectan directamente la capacidad de compra de los hogares. La diferencia entre provincias, el impacto de la logística y la carga tributaria configuran un panorama complejo, que pone en evidencia la dificultad de muchas familias para cubrir necesidades básicas sin comprometer otros gastos esenciales.