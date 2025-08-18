La Coalición Cívica apuesta a lista propia en la CABA en un escenario electoral adverso

La Coalición Cívica competirá con lista propia en la Ciudad de Buenos Aires, con Hernán Reyes como candidato a diputado y Marcela Campagnoli al Senado.

El partido pone en juego cuatro de sus seis bancas actuales, mientras que solo Maximiliano Ferraro y Mónica del Frade tienen mandato asegurado hasta 2027.

Campagnoli busca dar el salto a la Cámara alta, acompañada por Claudio Cingolani, y Cecilia Ferrero es segunda en la lista de diputados.

La Coalición Cívica perdió la posibilidad de alianzas tras el acuerdo de Graciela Ocaña con Martín Lousteau, obligándola a competir en soledad.

Los candidatos enfatizan la necesidad de marcar una posición de centro y poner límites frente a los extremos que dominan el Congreso.

Las proyecciones son adversas: la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria dificulta que el partido retenga sus bancas en las elecciones del 26 de octubre.

En un contexto marcado por la incertidumbre política y la polarización creciente, la Coalición Cívica confirmó que competirá con lista propia en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre. El espacio, liderado por Elisa Carrió, presentó a Hernán Reyes como candidato a la Cámara de Diputados y a Marcela Campagnoli como cabeza de lista al Senado, en un movimiento que refleja tanto la fortaleza como los riesgos del partido.

La decisión de competir en solitario se produce en un momento delicado. La Coalición Cívica pone en juego cuatro de sus seis bancas actuales, y sus figuras más relevantes enfrentan la posibilidad de perder representación parlamentaria. Campagnoli, quien concluirá su mandato en diciembre en la Cámara baja, buscará dar el salto a la Cámara alta acompañada por Claudio Cingolani. En tanto, Cecilia Ferrero quedó como segunda en la lista de candidatos a diputados, consolidando un frente interno que intenta equilibrar experiencia y renovación.

La falta de alianzas y la apuesta a la independencia

Hasta último momento, la Coalición Cívica había explorado la posibilidad de compartir boleta con Graciela Ocaña, referente de Confianza Pública, para fortalecer su presencia en la Ciudad. Sin embargo, Ocaña decidió cerrar un acuerdo con el radicalismo de Martín Lousteau, dejando al partido de Carrió sin socios electorales y obligándolo a competir en soledad.

Los candidatos del espacio remarcaron la importancia de mantener una postura intermedia en el Congreso frente a la creciente polarización. “Con Lilita estamos convencidos de que los extremos dañan al Congreso. Vamos a poner los límites que nadie se anima a poner”, expresaron en un comunicado, subrayando la intención de marcar una voz propia, equilibrada y crítica frente a los bloques dominantes.

Bancas en riesgo y proyecciones adversas

El panorama electoral para la Coalición Cívica en la Ciudad es complicado. La polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria concentra gran parte del electorado, dejando escaso margen de maniobra para fuerzas de centro como la de Carrió. Según estimaciones de analistas políticos, será difícil que el partido retenga alguna de las bancas que se disputan este año.

En diciembre vencen los mandatos de cuatro representantes del espacio: el jefe de bloque Juan Manuel López, las diputadas Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego y la propia Marcela Campagnoli. De confirmarse las proyecciones electorales, la Coalición Cívica podría reducir significativamente su representación, quedando limitada a los mandatos asegurados de Maximiliano Ferraro, presidente del partido, y de Mónica del Frade, con mandato hasta 2027.

Este escenario adverso convierte la estrategia de presentar lista propia en un desafío clave para la Coalición Cívica. Mantener una voz propia en el Congreso se vuelve imperativo para el partido, incluso frente a la posibilidad de una reducción notable de su influencia parlamentaria.

Estrategia y mensaje político

A pesar de las dificultades, la Coalición Cívica insiste en la necesidad de sostener un espacio propio dentro del espectro político. La apuesta a competir sin alianzas refuerza su identidad y permite marcar posiciones claras frente a los extremos que dominan la discusión política nacional y porteña.

El partido busca transmitir un mensaje de equilibrio y responsabilidad institucional, resaltando su rol como fuerza de centro capaz de mediar en un Congreso cada vez más fragmentado y polarizado. Para Carrió y sus candidatos, la elección en la Ciudad representa más que una competencia electoral: es una prueba de supervivencia política y de capacidad para mantener relevancia en un contexto adverso.

En definitiva, la Coalición Cívica enfrenta un escenario complejo, donde el éxito no se mide únicamente en votos, sino en la posibilidad de mantener presencia y voz propia frente a la concentración del electorado en los grandes bloques. La estrategia de presentar lista propia en la Ciudad se convierte así en un símbolo de autonomía y perseverancia, a la espera de los resultados del próximo 26 de octubre.